Yeni haftanın ikinci işlem gününde piyasaların gündemi yoğun. Yurt içinde gözler bütçe dengesi verisine çevrilirken küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesindeki fiyatlamalar takip ediliyor. Euro Bölgesi'nde perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi ve Japonya Merkez Bankası'nın cuma günkü faiz kararı da haftanın önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 15 Eylül Salı gününe yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Piyasaların jeopolitik gündemi de hareketli. Pentagon, Trump'ın daha önce reddettiği İran savaşı mühimmatındaki yetersizliği doğrularken İran'da iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu bildirildi.

Yemenli yetkililer ise İran'la ittifak halindeki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını ve Kızıldeniz kıyısındaki Yemen'in batı sahilinde mevzilerini güçlendirdiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşında da yeni gelişmeler yaşanıyor. Financial Times'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna İHA'larına ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle bir dış politika konferansının yerini Soçi'den Moskova'ya aldığı bildirildi.

Asya piyasaları açısından takip edilen gelişmelerden biri ise Çin'den geldi. Ülkede alüminyum üretimi ağustos ayında rekor seviyeye ulaştı.

BU HAFTA PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKALARINDA

Bugün yurt içinde bütçe dengesi açıklanacak. Küresel piyasaların ana gündemi ise çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı olacak. Perşembe günü Euro Bölgesi TÜFE verisi, cuma günü ise Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ay sonunda gerçekleştirmesi beklenen görüşme de ABD-Çin ilişkileri ve küresel piyasalar açısından izlenecek başlıklar arasında bulunuyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin 14 eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

A1CAP – Tunalı Hilmi İrtibat Bürosu'nun kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

ANELE – Anel Net Teknik’in paylarının 10 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

ARMGD – Şirketin, yatırım programının uzun vadeli finansmanının sağlanması amacıyla, 110 milyon dolar tutarındaki finansman kapsamında ilk kullandırımın gerçekleştirildiği, kredi kullanım sürecinin başladığı açıklandı.

BINHO – Şirket bağlı ortaklığı Meta Mobilite’nin YESIL’in sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, 10 milyon dolar tutarındaki yatırım ve %16,67 pay alımına ilişkin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği açıklandı.

CITAS & CATES & SELEC – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Ekim’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

DCTTR – Bluefarm’ın sermaye artırımının tamamlanması ile birlikte Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Karma Strateji GSYF’nin Bluefarm'daki ortaklık payının %38,43'e çıkacağı açıklandı.

DOFRB – Şirketin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait İzmir Konak’taki Konak Rıhtım İşletmesi'nin bir bütün halinde 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi ihalesine katıldığı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Eyüpsultan Hasdal 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştirildiği açıklandı.

EKGYO – İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile arsa satışı karşılığı satıl toplam geliri 15,1 milyar TL olarak şekilde imzalandığı açıklandı.

ERSU – Şirkete yapılan 2024 taşınmaz satışına ilişkin vergi incelemesi sonucunda 6,2 milyon TL vergi aslı ve 12,2 milyon TL vergi ziyaı cezasının tarh edildiği, yasal hakların değerlendirileceği açıklandı.

GARAN – Banka tarafından gerçekleştirilen toplam 3,0 milyar TL’lik tahsili gecikmiş alacağın 449 milyon TL bedelle VYŞ’lere satıldığı açıklandı.

GRSEL – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 1.000.000 adet paya karşılık 300 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

HRKET – Şirketin, Turquality® Marka Destek Programı kapsamında Turquality® olmaya hak kazandığı açıklandı.

INGRM – Şirketin, Elevate 2026" etkinliğinde Yılın Distribütörü ödülünü kazandığı açıklandı.

MIATK – Ayrılma hakkı sürecinin tamamlandığı, ayrılma hakkına konu edilen 676.775 adet paya karşılık 26,0 milyon TL ödendiği açıklandı.

NTHOL – Seçkin Göller tarafından 449.620 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

QUICK – Ocak – Ağustos döneminde prim üretimi %25,6 azalışla 20,2 milyar TL’ye geriledi.

QNBTR – Yurt dışında 427 gün vadeli 10 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PRKME – Ciner Enerji paylarının satışı kaynaklı olarak Park Holding tarafından, şirkete ek ödeme yapıldığı açıklandı.

PGSUS – Ağustos ayında iç hat yolcu sayısı %5 artışla 1,6 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,7 puan azalışla %94’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %5 artışla 2,9 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,3 puan azalışla %87,1’e geriledi. Toplam yolcu sayısı %5 artışla 4,5 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,4 puan azalışla %89,5’e geriledi.

PGSUS – Ocak – Ağustos döneminde iç hat yolcu sayısı %13 artışla 11,4 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,6 puan azalışla %89’a geriledi. Dış hat yolcu sayısı %1 azalışla 17,8 milyona, yolcu doluluk oranı 1,3 puan azalışla %83,6’ya geriledi. Toplam yolcu sayısı %4 artışla 29,2 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,6 puan azalışla %85,6’ya geriledi.

PCILT – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 2.850.000 adet paya karşılık 100 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

SMRTG – Şirketin, güneş paneli üretimini daha düşük maliyet ve yüksek operasyonel verimlilik amacıyla Orta Anadolu başta olmak üzere farklı bölgelere kaydırarak yeni üretim tesislerini devreye aldığı açıklandı.

SAFKR – TÜRASAŞ tarafından açılan ihalenin 258,8 milyon TL bedelle şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

SISE – Şirketin iştiraki Sisecam UK PLC tarafından ihraç edilen ve Şirket tarafından garanti edilen 2029 ve 2032 vadeli toplam 1,5 milyar dolar değerli tahviller için başlatılan Rıza Talebi Süreci kapsamında, tahvil sahipleri toplantılarının gerçekleştirilerek önerilerin kabul edildiği açıklandı.

UCAYM – Üçay360 Franchise Sistemi kapsamında 11 kuruluş ile franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

TTKOM – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 20.000.000 adet paya karşılık 2,5 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

INFO – Şirket sermayesi bugün 960,3 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 960,3 milyon TL’ artışla 1,9 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,20 TL’ye denk gelmekte.

KLYPV – Tahsisli sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.

LIDFA – Şirket sermayesi bugün 1,1 milyar TL’den %51,54 oranına 561,2 milyon TL yükselişle 1,6 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,63 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat BULGS 0,0933 0,0933 %0,31 15.09.2026 30,38 30,29 AKFGY 0,0137 0,0137 %0,48 15.09.2026 2,83 2,82

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsada işlem gören şirketlerin 14 eylül 2026 tarihinde KAP'a bildirdiği pay alım-satım işlemlerine ilişkin duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

ARSAN – Farsan İnşaat tarafından 4,02 – 4,09 TL fiyat aralığından 1.088.693 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,05’e yükseldi.

AKHAN – Bank of America Corporation tarafından 36,70 – 37,11 TL fiyat aralığından 288.136 adet alış ve 440.886 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,56’ya geriledi.

ALGYO – Marmara Capital tarafından 3,74 – 3,79 TL fiyat aralığından 2.238.200 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,22’ye yükseldi.

AKGRT – Marmara Capital tarafından 6,05 – 6,06 TL fiyat aralığından 1.159.390 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,97’ye geriledi.

BTCIM – İstanbul Portföy tarafından 15.500.000 adet pay alış ve 32.535.641 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,77’ye geriledi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.219.612 adet pay 8,80 – 9,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.00 0adet pay 22,84 TL fiyattan geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,40 TL fiyattan 51.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,91’e yükseldi.

FLAP – Gökhan Saygı tarafından 11,88 – 11,90 TL fiyat aralığından 44.969 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,27’ye yükseldi.

GENIL – Ali Göl tarafından 11,95 – 12,00 TL fiyat aralığından 10.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,33’e yükseldi.

GSDHO – Delta Global tarafından 4,68 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,05’e yükseldi.

GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.092 adet pay 293,75 – 295,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 16,48 – 16,49 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEREL – İzgi Holding tarafından 36,20 – 36,22 TL fiyat aralığından 1.679.403 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,44’e yükseldi.

INFO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.450.000 adet pay 4,78 – 4,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

MARTI – Tera Portföy tarafından 10.313.894 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,44’e yükseldi.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 35,68 – 37,00 TL fiyat aralığından 8.207.302 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,50’ye yükseldi.

MANAS – Tera Portföy tarafından 1.613.180 adet alış ve 4.566.845 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,85’e geriledi.

TGSAS – Serkan Leke tarafından 247,00 TL fiyattan 115.224 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,22’ye yükseldi.

TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 215,70 – 218,00 TL fiyat aralığından 201.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,00’a yükseldi.

TEHOL – Hedef Portföy tarafından 600.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.

TMPOL – Tera Portföy tarafından 165.000 adet alış ve 500.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %23,23’e geriledi.

TERA – Tera Portföy tarafından 1.759.958 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,15’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)