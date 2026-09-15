CW Enerji (CWENE) pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan, şirket hesaplarına 220 milyon TL tutarında sermaye avansı aktardı. Böylece toplam sermaye avansı 3,77 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan tarafından 15 Eylül 2026 tarihinde şirket hesaplarına 220 milyon TL sermaye avansı aktarıldığı bildirildi.

TOPLAM TUTAR 3,77 MİLYAR TL’YE ÇIKTI

Gerçekleştirilen son aktarımın ardından Tarzan Tarık Sarvan tarafından CW Enerji’ye aktarılan toplam sermaye avansı tutarı 3 milyar 777 milyon 439 bin 559,82 TL’ye yükseldi.

Şirket, söz konusu sermaye avansı aktarımını KAP üzerinden kamuoyuna duyurdu.

CWENE hisseleri yazım sırasında yüzde 0,54'lük düşüş ile 29,3 TL'den işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 8,31 kaybettirdi.

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