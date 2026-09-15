Küresel piyasalarda gözler ABD tahvil piyasasına çevrildi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi, tahvil piyasasında artan satışlarla birlikte yüzde 5,04'e yükseldi.

Böylece 10 yıllık tahvil faizi Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, küresel piyasalar açısından önemli kabul edilen yüzde 5 eşiği de aşılmış oldu.

PETROL FİYATLARI TAHVİL FAİZLERİNİ BESLEDİ

Orta Doğu'da devam eden gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi.

Enflasyon baskısının devam edebileceği beklentisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentilerini artırırken ABD tahvillerindeki satışları da hızlandırdı.

Enerji cephesinde ise Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullandığı günlük 7 milyon varil kapasiteli Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı, Irak'tan düzenlenen saldırılar nedeniyle kapatması arz endişelerini artıran gelişmeler arasında yer aldı.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE YÜZDE 5 NEDEN ÖNEMLİ?

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilleri küresel finans piyasalarında risksiz getiri açısından temel referanslardan biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle tahvil faizindeki yükseliş yalnızca ABD'yi değil, küresel ölçekte finansman koşullarını etkileyebiliyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yüzde 5 seviyesinin aşılmasının piyasalar ve ekonomiler açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Ergezen, "Yüksek tahvil faizlerinin hem borçlanma hem yatırım maliyetlerinin artmasına yol açarak küresel büyümenin yavaşlamasına neden olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLERDEN HÜKÜMETLERE KADAR ETKİLEYEBİLİR

Tahvil faizlerindeki yükseliş, şirketlerin ve hükümetlerin yeni borçlanmalarında karşılaştığı maliyetlerin yükselmesine neden olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5'in üzerine çıkmasını riskli varlıklar açısından tehlike işareti olarak değerlendirdi.

Waterer, "Dünyanın referans borçlanma faiz oranı olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artış, finansal koşulları ABD'nin çok ötesinde sıkılaştırmaktadır." dedi.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR İÇİN SERMAYE ÇIKIŞI RİSKİ

ABD tahvillerinin sunduğu risksiz getirinin yükselmesi, yatırımcıların riskli varlıklardan daha güvenli kabul edilen dolar cinsi varlıklara yönelmesine neden olabiliyor.

Waterer'a göre yüksek tahvil faizleri şirket ve hükümetlerin sermaye maliyetlerini yükseltmenin yanı sıra hisse senedi değerlemeleri üzerinde baskı oluşturabilir ve gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarını hızlandırabilir.

Petrol kaynaklı enflasyon baskısının devam etmesi halinde yüksek tahvil faizlerinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin de sürebileceği değerlendiriliyor.