Borsa İstanbul'da işlem gören 33 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidiliyor. 15 Eylül 2026 tarihinde açıklanan yeni oranlar, 16 Eylül 2026'dan itibaren endeks hesaplamalarında kullanılacak.

Değişiklik kapsamındaki hisseler arasında Turkcell (TCELL), CW Enerji (CWENE), İnfo Yatırım (INFO), Gentaş (GENTS), Odine Solutions (ODINE), Suwen (SUWEN) ve Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) de bulunuyor.

33 HİSSENİN YENİ FİİLİ DOLAŞIM ORANLARI

Hisse Yeni FDPO ADGYO %7 AKFYE %23 ALBTN %23 ARMGD %16 ARSAN %28 AVPGY %20 BLUME %56 BOSSA %8 CEMZY %11 CWENE %38 DAGI %38 FZLGY %14 GEDIK %6 GENTS %72 INFO %49 KARTN %41 LIDER %13 LYDYE %27 MACKO %28 MANAS %74 MEPET %47 MHRGY %17 ODINE %33 OYAKC %19 RYGYО %25 SUWEN %54 SVGYO %17 TCELL %39 TDGYO %72 UFUK %30 ULUUN %32 VERUS %11 VEYAS %3

Listedeki yeni oranlar içinde MANAS yüzde 74 ile en yüksek FDPO'ya sahip olurken GENTS ve TDGYO yüzde 72 ile onu takip ediyor. VEYAS için oran yüzde 3, GEDIK için yüzde 6 ve ADGYO için yüzde 7 olarak belirlendi.

FDPO NEDİR?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, şirket paylarının piyasada işlem görebilir durumda bulunan bölümünün toplam sermayeye oranını ifade ediyor. Söz konusu oran Borsa İstanbul'un endeks hesaplamalarında kullanılan unsurlar arasında bulunuyor.