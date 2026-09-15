Meysu Gıda (MEYSU), Kayseri Bünyan’da 1.628,64 kWp gücündeki arazi tipi GES’i tüm hak, ekipman ve yükümlülükleriyle satın aldı. Şirketin toplam kurulu GES gücü 8.874,83 kWp’ye ulaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan toplam 1.628,64 kWp gücündeki arazi tipi GES, arazi tapusu dahil tüm hak, ekipman ve yükümlülükleriyle birlikte 15 Eylül 2026 tarihinde satın alındı.

ARSA BEDELİ 17 MİLYON TL

Söz konusu yatırım kapsamında 17 milyon TL tutarındaki arsa bedelinin 15 Eylül 2026 tarihinde ödenmesine karar verildi. Cihaz bedellerini içeren kalan ödeme tutarının ise Eylül 2026 sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şirket, yeni GES yatırımının uzun vadede enerji bağımsızlığına ve enerji maliyetlerinin optimizasyonuna katkı sağlamasını bekliyor.

GES YATIRIMI SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Yeni yatırımla birlikte Meysu Gıda’nın sahip olduğu lisanssız GES yatırımı sayısı 5’e yükseldi. Şirketin Kayseri Melikgazi Fabrika’daki çatı tipi GES yatırımının yanı sıra Kayseri Büyükbürüngüz’de MEYSU1 ve MEYSU2 olmak üzere iki arazi tipi GES projesi bulunuyor.

Yeni yatırımla birlikte şirketin toplam kurulu GES gücü 8.874,83 kWp’ye ulaştı.

MEYSU HİSSELERİNDE SON DURUM

MEYSU hisseleri Ocak ayında 7,50 TL’den halka arz olmuştu. Hisse daha sonra 22,73 TL seviyesine kadar yükseldi.

Yazım sırasında yüzde 0,37 düşüşle 10,77 TL’den işlem gören MEYSU hisseleri, haftalık bazda ise yüzde 2,07 değer kaybetti.

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