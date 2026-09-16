Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilecek.

TOPLANTI SAAT 08.00’DE

Finansal İstikrar Komitesi, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 08.00’de toplanacak.

Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Bakanlık açıklamasında toplantının Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirileceği belirtildi.