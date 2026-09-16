KAP’a yapılan bildirime göre SMART Holding, 16 Eylül 2026 tarihinde SMRTG paylarında 1 milyon lot alım gerçekleştirdi.

PAY VE OY HAKLARI YÜKSELDİ

Söz konusu alımlar 7,43 TL ile 7,50 TL fiyat aralığında gerçekleştirildi. İşlemlerin ardından SMART Holding’in SMRTG sermayesindeki payı yüzde 63,56’ya, oy haklarındaki payı ise yüzde 80,97’ye ulaştı.

Böylece SMART Holding’in SMRTG’deki sermaye payı ve oy hakkı oranında artış gerçekleşmiş oldu.

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