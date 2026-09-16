Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre AG Girişim Holding, 16 Eylül 2026 tarihinde MERKO paylarında 2 milyon 674 bin adetlik alım gerçekleştirdi.

ALIMIN ORTALAMA FİYATI 1,125 TL

Söz konusu işlemler 1,08 TL ile 1,15 TL fiyat aralığında, ortalama 1,125 TL fiyattan yapıldı.

İşlemin ardından AG Girişim Holding’in MERKO sermayesindeki pay miktarı 150 milyon 658 bin 378,09 adede, sermayedeki pay oranı ise yüzde 17,72’ye yükseldi.

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