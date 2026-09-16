BIST 100 endeksi TSİ 16.27 itibarıyla yüzde 6,01 düşüşle 13.057 puandan işlem gördü. Endeksin haftalık kaybı yüzde 9,36’ya, aylık kaybı ise yüzde 7,87’ye ulaştı.

Kayıpların yüzde 6’yı aşmasının ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) devreye girdi. Borsa İstanbul, saat 16.04.32 itibarıyla Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

BORSADA İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Borsa İstanbul'un KAP üzerinden yaptığı açıklamaya göre devre kesicinin tetiklenmesiyle birlikte Pay Piyasası, VİOP'ta pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarı'ndaki işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul'un mevcut kurallarına göre BIST 100'ün önceki kapanışa göre gün içinde yüzde 6 veya daha fazla gerilemesi halinde EBDKS devreye giriyor ve ilgili piyasalardaki işlemler geçici olarak durduruluyor.

Borsa İstanbul açıklamasında, seans akışlarının EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Piyasası, VİOP ve Borçlanma Araçları Piyasası’ndaki işlemler saat 16.24 itibarıyla yeniden başladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.