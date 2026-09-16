Şirket tarafından 16 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yapılan açıklamada, Jersey’de kurulu Electrip Global Limited’in şirkete üçüncü sermaye artırımı talebini ilettiği belirtildi.

2,5 MİLYON EUROLUK ARTIRIM

Zorlu Enerji Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2026 tarihli toplantısında konuyu değerlendirdi. Şirket, stratejik finansal planlaması ve sermaye tahsis öncelikleri doğrultusunda, kendi payına isabet eden 2 milyon 500 bin euro tutarındaki sermaye artırımına katılmama kararı aldı.

Kararın, 13 Mart 2026, 22 Mayıs 2026 ve 17 Temmuz 2026 tarihli özel durum açıklamalarına ilişkin olduğu belirtildi.

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