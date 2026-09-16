Şirket, önceki açıklamadaki ifadelerin yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi amacıyla kamuoyuna ek bilgi verdi.

İSTİFALAR KATILIMEVİM’DEN DEĞİL

KAP açıklamasına göre Serdar Turhan ve Ahmet Özcan’ın yönetim kurulu üyeliklerinden istifaları Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’ye ilişkin değil, Pusula Finans Holding A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin gerçekleşti.

Şirket, Katılımevim’in yönetim kurulu yapısında herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirtti.

KATILIMEVİM’İN MEVCUT YÖNETİM KURULU

Şirketin açıklamasına göre mevcut yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Serdar Turhan – Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Burkay – Yönetim Kurulu Üyesi

Nuh Suat Karataş – Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Özcan – Yönetim Kurulu Üyesi

Hayri Gökhan Alpman – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Katılımevim, açıklamanın kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulduğunu bildirdi.

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