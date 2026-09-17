Küresel piyasalarda haftanın dördüncü işlem gününde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın mesajları fiyatlamaların merkezinde yer alıyor. Yurt içinde ise Finansal İstikrar Komitesi'nin finansal piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği toplantı takip ediliyor.

Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Böylece banka Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu. Fed'in güncellenen projeksiyonları para politikasında sıkılaşmanın devam edebileceğine işaret ederken 18 yetkilinin 16'sı yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı daha öngördü.

Fed Başkanı Kevin Warsh, kararın ardından yaptığı açıklamalarda enflasyonun halen yüksek seyrettiğini vurguladı. Warsh, son dönemde açıklanan verilerin temel enflasyon eğiliminde anlamlı bir iyileşmeye işaret etmediğini belirtirken Fed'in fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Piyasalarda Fed'in ekim toplantısında bir kez daha 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yaklaşık yüzde 50 seviyesinde fiyatlanıyor. Fed'in şahin mesajları sonrasında ABD tahvil faizlerinde yükseliş görülürken dolar da güç kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fed kararının aksine faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyelere indirilmesi yönündeki çağrılarını sürdürüyor. Fed'in faiz artışı böylece Beyaz Saray'ın daha düşük faiz talebiyle ayrışmayı da belirginleştirdi.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. İran ve Ukrayna-Rusya hattından gelen haber akışı risk iştahı üzerinde etkili olurken yatırımcıların güvenli limanlara ve tahvil piyasasındaki fiyatlamalara yönelik hassasiyeti sürüyor.

YURT İÇİNDE GÖZLER FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDE

Yurt içinde piyasanın ana gündem maddelerinden biri Finansal İstikrar Komitesi oldu. Komite, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında sabah saatlerinde toplandı. Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler toplantının gündeminde yer alıyor.

Borsa İstanbul'da önceki seansta yaşanan sert satışların ardından yeni güne ilişkin temkinli görünüm öne çıkıyor. Özellikle finansal piyasalardaki gelişmeler ve yatırım fonları tarafındaki likidite gündemi yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Küresel tarafta bugün Euro Bölgesi enflasyon verileri takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı da günün önemli başlıkları arasında bulunuyor. Fed'in faiz artırmasının ardından BoE'den gelecek mesajlar küresel faiz görünümü açısından önem taşıyor.

Asya tarafında ise gözler cuma günü açıklanacak Japonya Merkez Bankası faiz kararına çevrilecek. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında ay sonunda gerçekleştirilmesi planlanan görüşme de küresel ticaret ve risk iştahı açısından izlenecek.

Fed'in faiz artırımı sonrasında küresel piyasalarda oluşan görünüm, yurt içinde Finansal İstikrar Komitesi toplantısı ve önceki seansta Borsa İstanbul'da yaşanan sert satışlar birlikte değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde güne negatif açılış gerçekleşmesi bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

BİST şirketlerinin 16 eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

AKBNK – 1.097 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ARSAN – Şirketin, %27,50 iştiraki Akedaş Elektrik Dağıtım’ın kullanacağı 5,3 milyar TL’lik banka kredisine şirket payı oranında kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

ARSAN – Şirketin, %27,50 iştiraki Akedaş Elektrik Perakende’nin kullanacağı 1,1 milyar TL’lik banka kredisine şirket payı oranında kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

AGHOL – 1 yatırımcı tarafından 2026 yılındaki genel kuruldaki bazı maddelerin iptali istemiyle açılan davanın bir sonraki duruşma tarihinin 9 Aralık olduğu açıklandı.

AKCNS – Heidelberg Materials’ın şirketteki payını %79,44’e çıkararak yönetim kontrolünü elde etmesi sonrası zorunlu pay alım teklifi doğması ardından, SPK’nın teklif bilgi formunu onayladığı, fiyatın 260,25 TL ile 5,627434 doların TL karşılığından yüksek olan üzerinden belirleneceği açıklandı.

BJKAS – Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sahip olduğu 392.811.227 adet payın Borsa’da satışına ilişkin Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BEYAZ – Gökhan Saygı tarafından 2.990.325 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BEYAZ – Gürkan Gençler tarafından 2.990.325 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BIMAS – Dost Katılım Bankası’nın kuruluş işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.

BESTE – Şirketin %71 bağlı ortaklığı Sürkit Holding’in halka arz amacıyla KSS’ye geçmek için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BRKVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 684,4 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

BRISA – Rot Balans Otomotiv tarafından şirket Yönetim Kurulu Üyelerine sorumluluk davası açılması ardından, davanın reddine karar verildiği açıklandı.

CANTE – Şirketin, 2024’te Venezuela’daki petrol hizmetleri şirketi Denarius Pumping Services’e ortak olduğu, 2026’da yaptırım koşullarının önemli ölçüde gevşemesiyle yatırımın büyüttüğü, bu kapsamda Minerosol Group C.A., PDVSA ile CEMA Petrol Sahası için 20 yıllık, ilave 20 yıl uzatma opsiyonlu işletme ve üretim sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DENGE – Şirketin, bağlı ortaklığı Metrobil Teknoloji’nde %75’lik payın 95 milyon TL’ye satılmasına ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında 1. oturumu yapılan İstanbul Eyüpsultan Hasdal 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunun 23 Eylül’de yapılacağı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında planlanan İstanbul Ümraniye Inkılap 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 24 Eylül’de yapılacağı açıklandı.

GSDHO – Marmara Capital tarafından 5.457.096 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,34’e geriledi.

GWIND – Kobirate ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

GLYHO – Global Ports Holding’in Ağustos ayında limanlarına gelen gemi sayısının %9, yolcu hareketlerinin %13 arttığı açıklandı.

GLCVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 707,2 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

HEKTS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

ISFIN – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

HRKET – Şirketin, 5,3 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

KLSER – Şirketin mevcut borçluluk yapısı içinde, ortalama kredi vadelerinin arttırılması amacıyla yapılacak uzun vadeli kredi işlemleri sonucu şirket tarafından verilmiş, teminat, rehin ve ipotek toplam tutarının şirketin toplam varlıklarına oranının %40'ı geçtiği açıklandı.

KRVGD – Şirketin, %100 pay sahibi olduğu Uçantay Gıda’yı devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

MAVI – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 39.725.600 adet paya karşılık 1 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

MAVI – Şirketin, 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

NETGL – Şirket payları 17 Eylül'de işlem görmeye başlayacak.

ODAS – Şirketin, Venezuela'da bulunan CEMA Petrol Sahası'nın geliştirilmesi ve üretiminin artırılmasına yönelik uzun vadeli yatırım sürecini başlattığı açıklandı.

ORGE – Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Mandarin Oriental Etiler Projesi'nde 714,0 milyon TL tutarındaki sözleşme büyüklüğünün, İşveren ile yapılan anlaşma kapsamında 824,9 milyon TL olarak revize edildiği açıklandı.

QNBFK – 6,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

RGYAS – Şirketin işlettiği TÜVTÜRK istasyonlarına Eskişehir’de yeni bir sabit istasyon ekleneceği, Zonguldak Çaycuma’da yeni bir istasyon yatırımı için planlama başlatıldığı açıklandı.

SASA – Fitch tarafından şirktin uzun vadeli yabancı para kredi notunun CCC’den B-‘ye yükseltildiği açıklandı.

SASA – Şirket kayıtlı sermaye tavanın 60 milyar TL’den 100 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SMRVA – Orfin Finansman tarafından gerçekleştirilen 83,2 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

TTKOM – TürkTelekom Varlık Kiralama unvanlı şirketin kurulması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.

TATGD – Afyonkarahisar’da bulunan Hazine arazisi üzerinde 7.300 kWe (9.924 kWp) kurulu gücünde Tat Gıda Afyonkarahisar Çiçektepe GES kabul işlemlerinin TEDAŞ tarafından tamamlandığı ve enerji üretim faaliyetine başlandığı açıklandı.

TUCLK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB(tr)’den BB+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

TRGYO – Şirketin, bağlı ortaklığı olan Forum Mersin Gayrimenkul ile Forum Kayseri Gayrimenkul Yatırım'ın şirket bünyesinde birleştirilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TERA & PEKGY – Tera Yatırım Holding’in olağanüstü piyasa koşulları nedeniyle PEKGY zorunlu pay alım teklifini ertelemek üzere SPK’ya başvuru yapacağını, ayrıca, teklif fiyatının hesaplanmasında kullanılan bir fon işleminin Holding’e atfedilmesine itiraz edileceği açıklandı.

ULUFA – 1,6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

VERUS – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Standard Boksit’in sahip olduğu Antalya Akseki'de bulunan üç adet maden sahasına ilişkin olarak MAPEG tarafından İşletme Ruhsatlarının düzenlendiği açıklandı.

ZOREN – Şirketin, iştiraki Electrip Global tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımına katılmama kararı aldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

AKFGY – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 6,0 milyar TL artışla 7,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

HRKET – Şirket sermayesi 21 Eylül’de 115,2 milyon TL’den %1.300 bedelsiz olarak 1,5 milyar TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilecek.

MEGMT – Şirket sermayesi 21 Eylül’de 265 milyon TL’den %860 bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilecek.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi BIGCH 0,1000 0,0850 %2,14 18.09.2026

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 16 eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği pay alım-satım bildirimlerinden öne çıkanlar şu şekilde;

ATSYH – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırım tarafından 103,90 – 104,00 TL fiyat aralığından 31.879 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,04’e yükseldi.

AKSGY – Mehmet Emin Çiftçi tarafından 9,78 – 9,86 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,97’ye yükseldi.

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.100.000 adet pay 3,70 – 3,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARMGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 172,10 – 174,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 156,00 – 157,50 TL fiyat aralığından 15.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %60,05’e yükseldi.

CVKMD – Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik tarafından 13,32 – 13,59 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %70’e yükseldi.

DAGI – Pardus Portföy tarafından 1.130.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,92’ye geriledi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 590.000 adet pay 8,13 – 8,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI & IZENR – IZENR tarafından 8,30 – 8,45 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet DAGI payı alınırken, IZENR’nin DAGI deki payı %0,94’e yükseldi.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 20,14 TL fiyattan geri alındı.

GENIL – Ali Göl tarafından 11,10 – 11,50 TL fiyat aralığından 15.564.433 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,68’e yükseldi.

GENKM – Macit Aydın tarafından 10,04 – 10,16 TL fiyat aralığından 347.747 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,18’e yükseldi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 15,00 – 16,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 11,85 – 11,90 TL fiyat aralığından 665.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %55,22’ye yükseldi.

KRSTL – Kristal Gıda tarafından 7,94 – 8,00 TL fiyat aralığından 2.035.550 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,00’ya yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.500 adet pay 12,14 – 12,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

LMKDC – Şirketin, 50 MWe’lik lisanssız elektrik üretim projesinde Sinoma ile yürütülen EPC sözleşme görüşmelerinin olumlu ilerlediği, sözleşmelerin imza aşamasına geçilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

HUNER – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 3,96 TL fiyattan 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %32,69’a geriledi.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.650.000 adet pay 20,18 – 20,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 33,48 – 33,80 TL fiyat aralığından 15.442.225 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,45’e yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.329.544 adet pay 32,06 – 34,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERKO – AG Girişim Holding tarafından 1,08 – 1,15 TL fiyat aralığından 2.674.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,72’ye yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 38,12 – 38,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 800.000 adet pay 21,12 – 21,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – İstanbul Portföy tarafından 81.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,18’e yükseldi.

SMRTG – Smart Holding tarafından 7,43 – 7,50 TL fiyat aralığından 1.00.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %63,56’ya yükseldi.

SOKE – Vega Portföy tarafından 4.360.674 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,96’ya geriledi.

TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 229,60 – 230,00 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,09’a yükseldi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 23.199 adet pay 8,29 TL fiyat aralığından geri alındı.

ULUFA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.550.000 adet pay 1,52 TL fiyattan geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

CRDFA - Creditwest Faktoring A.Ş. (Saati: 10:30 – Olağanüstü)

IZFAS - İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Saati: 11:00 – A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu)

(İNFO YATIRIM)