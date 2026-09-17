Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2026/59 sayılı haftalık bülteninde Borsa İstanbul'da işlem gören üç şirketin paylarına ilişkin alınan kararlar açıklandı.

Kurul, Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Gündoğdu Gıda (GUNDG) ve Destek Finans Faktoring (DSTKF) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili incelemeler sonucunda çok sayıda kişi hakkında suç duyurusu kararı aldı.

Suç duyurusuna konu işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu madde, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla gerçekleştirilen işlemleri düzenliyor.

KTLEV İŞLEMLERİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

SPK, Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız ve Sezai Bekgöz hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

KTLEV paylarına ilişkin ayrı bir incelemede ise Berkan Gülen, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Enes Furkan Çetinkaya, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Mustafa Bor, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serhat Güven, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa ve Yunus Emre Yıldırım hakkında suç duyurusu kararı alındı.

GUNDG İŞLEMLERİ İÇİN 8 İSİM HAKKINDA KARAR

Gündoğdu Gıda (GUNDG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan ve Orçun Berkay Kaya hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

DSTKF DE İNCELEME KAPSAMINDA

SPK bülteninde Destek Finans Faktoring (DSTKF) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda da suç duyurusu kararları yer aldı. Böylece Kurulun son kararları KTLEV, GUNDG ve DSTKF olmak üzere üç Borsa İstanbul hissesini kapsadı. Güncel haberlerde kararların toplam 44 kişiyi kapsadığı aktarılıyor.

Kurul ayrıca söz konusu incelemeler kapsamında bazı kişiler hakkında 2 yıl süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına ve bazı sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine yönelik kararlar da aldı.