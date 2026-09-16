İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik polis operasyonu gerçekleştirildi. Basına yansıyan bilgilere göre mali şube ekipleri İnfo Yatırım'ın merkezinde incelemelerde bulundu.

Operasyon kapsamında İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in gözaltına alındığı bildirildi.

Gelişmenin ardından Hedef Holding'den kamuoyuna açıklama geldi.

HEDEF HOLDİNG'DEN NAMIK KEMAL GÖKALP AÇIKLAMASI

Hedef Holding, Namık Kemal Gökalp'in yürütülen bir soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak amacıyla emniyete davet edildiğini belirtti.

Şirket açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yürütülen bir soruşturma kapsamında, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Namık Kemal Gökalp, bilgisine başvurulmak amacıyla emniyete davet edildi."

Holding ayrıca Hedef Holding ve iştiraklerinin söz konusu soruşturmayla bağlantısına ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

"FAALİYETLER OLAĞAN AKIŞINDA DEVAM EDİYOR"

Görsel: Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp

Açıklamada grubun ve iştiraklerinin faaliyetlerinin olağan akışında sürdüğü belirtilirken, yatırımcıların yalnızca şirketin resmi iletişim kanalları ile yetkili makamların açıklamalarına itibar etmesi istendi.

Hedef Holding, soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme olması halinde kamuoyunun resmi kanallar üzerinden bilgilendirileceğini kaydetti.