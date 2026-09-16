İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AK Parti Milletvekili, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımların incelemeye alındığı belirtildi.

"KORKU VE PANİĞE SEBEP OLACAK NİTELİKTE PAYLAŞIMLAR"

Başsavcılık, yapılan incelemelerde doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda "korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar" yapıldığı yönünde tespitlerde bulunulduğunu bildirdi.

Bu kapsamda "@ibrahimmturhan2" adlı hesabın kullanıcısı İbrahim Mustafa Turhan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma işlemlerine başlandığı açıklandı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı yönünde tespitler üzerine '@ibrahimmturhan2' adlı hesap kullanıcısı olan İbrahim Mustafa Turhan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."