Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin (AKFYE) bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay ihracını onayladı.

Şirketin mevcut 1 milyar 196 milyon 962 bin 446 TL olan sermayesi, 5 milyar 984 milyon 812 bin 230 TL artırılarak 7 milyar 181 milyon 774 bin 676 TL'ye çıkarılacak.

Sermaye artırımının tamamı iç kaynaklardan karşılanacak. Böylece Akfen Yenilenebilir Enerji'nin sermayesinde yüzde 500 oranında bedelsiz artış gerçekleştirilecek.

AKFYE YÜZDE 500 BEDELSİZDE KAÇ LOT VERECEK?

Yüzde 500 bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcının sahip olduğu her 1 lot için 5 yeni lot bedelsiz pay alması anlamına geliyor.

Buna göre:

1 lotu olan: 5 lot bedelsiz alacak → Toplam 6 lot

10 lotu olan: 50 lot bedelsiz alacak → Toplam 60 lot

100 lotu olan: 500 lot bedelsiz alacak → Toplam 600 lot

500 lotu olan: 2.500 lot bedelsiz alacak → Toplam 3.000 lot

1.000 lotu olan: 5.000 lot bedelsiz alacak → Toplam 6.000 lot

5.000 lotu olan: 25.000 lot bedelsiz alacak → Toplam 30.000 lot

10.000 lotu olan: 50.000 lot bedelsiz alacak → Toplam 60.000 lot

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