Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (BJKAS) sahip olduğu payların bir bölümünün Borsa İstanbul'da satılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 392 milyon 811 bin 227 TL nominal değerli payın Borsa İstanbul'da satışına ilişkin Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması amacıyla SPK'ya gerekli başvurunun yapıldığı bildirildi.

SATILACAK PAYLARIN DEĞERİ 927 MİLYON TL

Satışa konu paylar Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın sermayesinin yaklaşık yüzde 8,9'una karşılık geliyor.

BJKAS paylarının 16 Eylül'deki 2,36 TL'lik kapanış fiyatı üzerinden hesaplandığında, satışa konu hisselerin piyasa değeri yaklaşık 927 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu rakam mevcut piyasa fiyatı üzerinden yapılan hesaplamayı ifade ediyor. Satışın gerçekleşeceği fiyatlara bağlı olarak Beşiktaş'ın elde edeceği nihai tutar değişebilir.

BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE 913 MİLYON TL'LİK HİSSE SATTI

Beşiktaş'ın Futbol AŞ'deki pay satışları son dönemde hızlandı. Kulüp, 17 Ağustos-2 Eylül döneminde yaklaşık 913 milyon TL değerinde hisse satışı gerçekleştirmişti.

Bu işlemlerin ardından Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Futbol AŞ'deki payı yüzde 68,51'den yüzde 60,12'ye gerilemişti.

Yeni satışın tamamlanması durumunda kulübün şirketteki payının yüzde 51,22'ye inmesi bekleniyor.

Mevcut fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 17 Ağustos'tan bu yana gerçekleştirilen ve planlanan satışların toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 840 milyon TL'ye ulaşacak.