17 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre portföy şirketi, A1 Yenilenebilir Enerji ve Güler Yatırım Holding’deki pay oranlarında kritik eşiklerin altına düştü.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği’nin (II.-15.1) 12. maddesinin (b) bendi hatırlatıldı. İlgili madde gereğince; bir kurucuya ait yatırım fonlarının bir ihraçcının sermayesindeki doğrudan veya dolaylı payının yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 gibi kritik oranlara ulaşması ya da bu oranların altına düşmesi durumunda bildirim yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ’DE PAY ORANI YÜZDE 10’UN ALTINDA

Açıklanan detaylara göre Pardus Portföy, 16 Eylül 2026 tarihinde A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. paylarında toplam 5.400.000 lot satış işlemi gerçekleştirdi.

Bu satışın ardından fonların şirket sermayesindeki toplam payı yüzde 10 sınırının altına gerileyerek yüzde 9,25 seviyesine indi.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG’DE HİSSELER YÜZDE 5 SINIRININ ALTINA GERİLEDİ

Aynı tarihte gerçekleşen bir diğer işlemde ise Güler Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde 20.750.000 lot satış yapıldı.

Gerçekleşen yüksek hacimli satışın ardından Pardus Portföy’ün Güler Yatırım Holding’deki pay oranı yüzde 5 eşiğinin altına düşerek yüzde 3,09 olarak kayıtlara geçti.

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