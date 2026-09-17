Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC), enerji yatırımıyla ilgili yeni gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği 50 MWe'lik lisanssız elektrik üretim başvurusu doğrultusunda Sinoma Overseas Development Co. Ltd. ile Mühendislik, Tedarik ve Kurulum (EPC) sözleşmesi için müzakereler yürütüyordu.

LMKDC DAHA ÖNCE AÇIKLAMAYI ERTELEMİŞTİ

Limak Çimento Yönetim Kurulu, 16 Haziran 2026 tarihinde aldığı kararla yatırım ve sözleşme görüşmelerine ilişkin içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemişti.

Şirket, yatırım planına ilişkin süreçlerin henüz tamamlanmamış olması ve erken yapılacak bir açıklamanın paydaşlar açısından belirsizlik oluşturabileceği gerekçesiyle bu kararı aldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca pay değerinde dalgalanma yaşanması ve görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde yatırımcıların mağdur olabilme ihtimalinin de erteleme kararında dikkate alındığı ifade edildi.

SÖZLEŞMEDE İMZA AŞAMASINA GEÇİLİYOR

Şirketin son açıklamasına göre erteleme kararına neden olan koşullar ortadan kalktı.

Sinoma Overseas Development ile yürütülen EPC sözleşmesi müzakerelerinin olumlu bir seyir izlediği belirtilirken, tarafların sözleşmelerin imza aşamasına geçilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüğü bildirildi.

Sürece ilişkin yeni gelişmelerin mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.