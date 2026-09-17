Sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından ekonomi yönetiminden peş peşe adımlar geliyor. Finansal İstikrar Komitesi'nin açıklaması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite adımlarının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da yeni bir açıklama geldi.

SPK, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini ve bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını duyurdu.

SPK TEDBİRLERİ KISA SÜREDE AÇIKLAYACAK

Kurul, alınan tedbirlerin henüz ayrıntılarını paylaşmadı. Söz konusu düzenlemelerin kısa süre içerisinde SPK'nın internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

SPK'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır."