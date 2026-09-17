Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket yönetimi, hisse fiyatını desteklemeye yönelik adımlarına devam ediyor.

KAP açıklamasında, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik tarafından 16 Eylül 2026 tarihinde 13,28 TL – 13,53 TL fiyat aralığından toplam 1.050.000 lot alış işlemi yapıldığı bildirildi.

Bu alımın ardından Hüseyin Çevik’in CVK Maden İşletmeleri sermayesindeki payı yüzde 70,06 seviyesine çıkarken, yönetim kontrolüyle birlikte sahip olduğu toplam oy hakkı oranı ise yüzde 88,77’ye yükseldi.

HİSSELERDE POZİTİF AYRIŞMA

Borsa İstanbul genelinde hakim olan satış ağırlıklı seyre karşın, patron alımlarının etkisiyle CVKMD hisseleri pozitif bölgede tutunmayı başardı.

Saat 10:36 itibarıyla hissenin performansı şu şekilde yansıdı:

• Güncel Fiyat: 14,03 TL

• Günlük Değişim: Yüzde 3,39 artış

• Açılış Seansı: 13,41 TL

• Gün İçi En Yüksek: 14,05 TL

• Gün İçi En Düşük: 13,25 TL

• İşlem Hacmi: 146,43 milyon TL

Özellikle 13,25 TL seviyesindeki dip noktadan gelen tepki alımlarıyla birlikte 14,03 TL seviyesine kadar yükselen hisse, yüzde 3,39'luk primiyle endeksteki düşüş dalgasına karşı dirençli bir duruş sergiliyor.

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