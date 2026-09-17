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Tera Portföy Yönetimi A.Ş., bünyesinde bulunan 6 serbest fonda likidite riskini yönetmek ve yatırımcı haklarını korumak amacıyla birim pay değeri hesaplama ve katılma payı iade esaslarında önemli bir değişikliğe gitti.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 28 Ağustos 2026 tarihli kararı doğrultusunda hayata geçirilen yeni uygulama, 17 Eylül 2026 saat 13.30 itibarıyla iletilecek satım talimatları için geçerli olacak.

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FİYAT HESAPLAMASI GÜNLÜKTEN AYLIK DÜZENE GEÇİYOR

Düzenleme kapsamında TLY, TMV, DOH, TMM, TRU ve T3B kodlu fonlarda birim pay değeri hesaplama sıklığı günlükten ayda bir defaya düşürüldü.

Yeni takvime göre fonların birim pay değeri her ayın 15’inci gününde hesaplanacak; bu tarihin resmi tatile denk gelmesi durumunda ise işlem takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilecek.

Katılma payı satım talimatları yatırımcılar tarafından her iş günü verilmeye devam edebilecek ancak işlemler, ilgili değerleme tarihinde oluşan birim pay fiyatı üzerinden işleme alınacak.

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Tera Portföy’den 6 fonda yeni dönem: Ödeme süreleri değişti, Görsel 1

ÖDEME SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK: T+10 İŞ GÜNÜ

Yapılan düzenleme, satım talimatı veren yatırımcılara bedellerin ödenme süresini de yeniden şekillendiriyor.

Eski sistemde TLY, DOH ve T3B fonlarında T+2 iş günü; TMV, TMM ve TRU fonlarında ise T+3 iş günü olarak uygulanan ödeme süreleri, tüm bu 6 fon için fiyat hesaplama tarihini izleyen 10’uncu iş günü olarak belirlendi.

Düzenleme Kapsamındaki Fonlar:

• TLY: Tera Portföy Birinci Serbest Fon

• TMV: Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

• DOH: Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

• TMM: Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon

• TRU: Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon

• T3B: Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

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Tera Portföy’den 6 fonda yeni dönem: Ödeme süreleri değişti, Görsel 2

KARARIN AMACI: LİKİDİTE RİSKİNİN YÖNETİLMESİ

Tera Portföy tarafından yapılan açıklamada, değişikliğin fonların genel yatırım stratejilerinde herhangi bir farklılığa yol açmayacağı vurgulandı.

Adımın ana gerekçesi olarak; piyasalardaki likidite riskinin daha etkin yönetilmesi, toplu iade taleplerinin sağlıklı karşılanması ve olumsuz piyasa koşullarında portföy varlıklarının yatırımcı aleyhine aceleyle elden çıkarılmasının önüne geçilmesi gösterildi.

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