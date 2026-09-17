Buna göre Bank of America’nın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International, 15 Eylül 2026 tarihinde Temapol paylarında alım gerçekleştirdi.

NET 52 BİN 207 ADET PAY ALDI

Merrill Lynch International tarafından 292,20 TL ile 293,58 TL fiyat aralığından 110 bin 513 adet nominal tutarında alış ve 58 bin 306 adet nominal tutarında satış yapıldı.

İşlemler sonucunda net 52 bin 207 adet Temapol payı satın alındı.

Bu işlemle birlikte Merrill Lynch International vasıtasıyla Bank of America’nın TEMAPOL sermayesindeki dolaylı pay ve oy hakları oranı, 15 Eylül 2026 itibarıyla yüzde 3,219 seviyesine yükseldi.

TMPOL hisseleri yazım sırasında yüzde 9,98'lik düşüş ile 233,6 TL'den işlem gördü.

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