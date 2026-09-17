Tasarruf finansman sektöründe dikkat çeken bir satın alma hamlesi geldi. Emlak Katılım, bağlı ortaklığı aracılığıyla Katılımevim ve Birevim için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KATILIMEVİM VE BİREVİM İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

KAP açıklamasında henüz satın alma bedeli, pay oranı veya işlemin tamamlanmasına ilişkin bir takvim paylaşılmadı.

Bu nedenle mevcut aşamada Katılımevim ve Birevim'in Emlak Katılım tarafından satın alındığı değil, satın almaya yönelik görüşmelerin başladığı belirtiliyor.

Görüşmelerin sonucuna ve olası satın alma işleminin şartlarına ilişkin yeni gelişmelerin ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır.

Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır."