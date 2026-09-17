Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımının ardından yaşadığı düşüşün bir bölümünü geri alarak güne sınırlı yükselişle başladı.

ABD hisse senedi vadeli işlem kontratlarının pozitif açılışa işaret etmesi risk iştahını desteklerken, spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 16 Eylül’de gerçekleşen yüksek miktarlı para çıkışları dikkat çekti.

BİTCOİN 76 BİN 500 DOLARI AŞTI

Bitcoin, TSİ 04.30 itibarıyla 76 bin 677 dolar seviyesini gördü. Ethereum ise yüzde 1,33 değer kazanarak 2 bin 444 dolara çıktı.

Fed, politika faizini 25 baz puan artırdı. Karar öncesinde faiz artırım ihtimali yüzde 90’ın üzerinde fiyatlanırken, kararın oybirliğiyle alınması ve Fed yetkililerinin projeksiyonlarında en az bir faiz artırımına daha işaret etmesi, karar sonrasında risk iştahının geçici olarak zayıflamasına neden oldu.

Deutsche Bank analistleri, teknoloji hisselerindeki güçlü seyrin Fed kararının piyasalar üzerindeki etkisini sınırladığını belirtti. Philadelphia Yarı İletken Endeksi’ndeki yükseliş de teknoloji hisselerindeki olumlu görünümü destekledi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme de riskli varlıklar açısından olumlu bir gelişme olarak öne çıktı. Deutsche Bank, Orta Doğu’dan petrol arzına ilişkin beklentilerin iyileşmesine yönelik haberlerin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade etti.

BİTCOİN ETF’LERİNDE 296 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde 16 Eylül’de toplam 295,98 milyon dolarlık günlük net para çıkışı gerçekleşti.

Bu fonların kümülatif net girişi 54,57 milyar dolar, toplam net varlıkları ise 95,19 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük işlem hacmi 2,81 milyar dolar olarak kaydedildi.

FON BAZINDA BAKILDIĞINDA:

BlackRock IBIT: 144,11 milyon dolar net çıkış

Fidelity FBTC: 52,72 milyon dolar net çıkış

ARK 21Shares ARKB: 84,40 milyon dolar net çıkış

ETHEREUM ETF’LERİNDE DE SATIŞ BASKISI

Spot Ethereum ETF’lerinde de 16 Eylül’de satış baskısı görüldü. Fonlarda günlük net çıkış 224,11 milyon dolar olurken, kümülatif net giriş 13,15 milyar dolara ulaştı.

Ethereum ETF’lerinin toplam net varlıkları 15,16 milyar dolar, günlük işlem hacmi ise 1,20 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Fonlar arasında BlackRock’ın ETHA ETF’sinden 110,03 milyon dolar, Fidelity’nin FETH fonundan 55,58 milyon dolar ve BlackRock’ın ETHB fonundan 19,76 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

BTC yazım sırasında yüzde 0,24'lük yükselişle 76.325 dolardan işlem gördü. ETH ise yüzde 0,68'lik yükselişle 2432 dolardan işlem gördü.

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