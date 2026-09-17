Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ağustostaki kartlı ödemelerin 2 trilyon 537 milyar lirası kredi kartlarıyla, 445,9 milyar lirası banka kartlarıyla, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Kredi ve banka kartlarıyla yapılan ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 40 artarken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde yüzde 43 düşüş görüldü.

TOPLAM KART SAYISI 478 MİLYONA ÇIKTI

Ağustos itibarıyla Türkiye’deki kredi kartı sayısı 153,4 milyon, banka kartı sayısı 224,5 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 100,1 milyon oldu.

Böylece toplam kart sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 478 milyona yükseldi.

İNTERNETTEN 923,9 MİLYAR TL’LİK ÖDEME

İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerde de artış sürdü. Ağustosta internetten gerçekleştirilen kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 41 artarak 923,9 milyar liraya ulaştı.

İnternet üzerinden yapılan ödemelerin toplam kartlı harcamalar içindeki payı yüzde 30 oldu.

TEMASSIZ ÖDEMELERDE DE REKOR

Temassız ödemelerin toplam tutarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 artarak 1 trilyon 39,9 milyar liraya çıktı.

Temassız işlem sayısı ise 1 milyar 335,7 milyon olarak kaydedildi. Mağaza içinde gerçekleştirilen her 5 kartlı ödemenin 4’ünün temassız yapılması dikkat çekti.