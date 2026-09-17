Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sabah saatlerinde duyurduğu Türk lirası likiditesine yönelik tedbirlerin ayrıntıları belli oldu.

TCMB, piyasa likiditesini desteklemek ve TL referans varlıklardaki olası bozulmanın önüne geçmek amacıyla repo ihaleleri, tahvil ihaleleri ve bankaların borçlanma limitlerine yönelik üç adım attı.

300 MİLYAR TL'LİK REPO İHALESİ

Merkez Bankası, haftalık repo ihaleleriyle piyasaya sağlanan fonlama miktarını artırdı.

Bu kapsamda TCMB, 22 Eylül ve 24 Eylül 2026 vadeli miktar yöntemli iki repo ihalesi açtı. İki ihaleyle sağlanacak toplam fonlama miktarı 300 milyar TL olarak belirlendi.

Adım, TCMB'nin finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağını açıklamasının ardından geldi.

7 MİLYAR TL'LİK 5 TAHVİL İHALESİ

TCMB'nin ikinci adımı TL referans varlıklara yönelik oldu.

Merkez Bankası, TL referans varlıklardaki bozulmanın önüne geçmek amacıyla toplam 7 milyar TL büyüklüğünde 5 tahvil ihalesi açtı.

Böylece TCMB'nin repo ve tahvil ihaleleri kapsamında açıkladığı işlemlerin toplam büyüklüğü 307 milyar TL'ye ulaştı.

BANKALARIN BORÇLANMA LİMİTLERİ 10 KAT ARTIRILDI

Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinde de önemli bir değişikliğe gitti.

Bankaların TCMB bünyesindeki piyasada kullanabilecekleri borç alabilme limitleri 10 kat artırıldı.

TCMB daha önce yaptığı açıklamada söz konusu limitlerin bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceğini duyurmuştu.

TCMB EK TEDBİR SİNYALİ DE VERDİ

Merkez Bankası'nın hamleleri, Borsa İstanbul ve fon piyasasında yaşanan hareketliliğin ardından ekonomi yönetiminin likidite koşullarına yönelik attığı adımların devamı niteliğinde geldi.

TCMB, likidite koşullarının yakından takip edileceğini ve gerekli görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını da açıklamıştı.