İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek oranı yüzde 3,75 seviyesinde bıraktı.

Faiz kararının ardından yayımlanan açıklamada, Ortadoğu'daki çatışmaların enerji taşımacılığı ve tedarikinde aksamalara yol açtığı ve bunun enerji fiyatlarını yukarı taşıdığı belirtildi.

Banka, yükselen enerji fiyatlarının hane halklarının motor yakıtı maliyetleri ile elektrik faturalarına yansıdığına dikkat çekerken, bölgedeki gelişmelerin nasıl ilerleyeceğini tahmin etmenin zor olduğunu ifade etti.

ENFLASYON YÜZDE 3,1'E YÜKSELDİ

İngiltere Merkez Bankası, ülkede enflasyonun yüzde 3,1 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Banka, enerji fiyatlarındaki artışın zincirleme etkiler yaratması halinde enflasyonun daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

Yüksek enerji faturalarının yalnızca hane halklarını değil şirketleri de etkilediği belirtilirken, işletmelerin artan maliyetlerini karşılamak amacıyla ürün ve hizmet fiyatlarını yükseltmek zorunda kalabileceği kaydedildi.

Bununla birlikte BoE, şu ana kadar fiyatlar ve ücretler üzerinde önemli bir zincirleme etki oluştuğuna ilişkin çok az kanıt bulunduğunu belirtti. Enerji maliyetlerinin uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının ise bu riskleri artırabileceğine işaret edildi.

BORÇLANMA MALİYETLERİ YÜKSEK SEYREDİYOR

Banka açıklamasında, hane halklarının karşılaştığı ipotek faizleri ile şirketlerin borçlanma maliyetlerinin Ortadoğu'daki çatışmalar öncesindeki seviyelerin üzerinde olduğu belirtildi.

Yüksek borçlanma maliyetlerinin tüketicileri harcamalarında daha temkinli davranmaya yönelttiği ifade edildi.

İşgücü piyasasına da değinen BoE, iş arayanların sayısının mevcut açık işlerden daha fazla olduğuna dikkat çekti. Bu durumun işverenlerin ücretleri artırma yönündeki baskısını azalttığı belirtildi.

Banka, söz konusu gelişmelerin şimdilik enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomi üzerindeki ikincil etkilerini sınırladığını ve genel enflasyonda daha güçlü bir artışın önüne geçtiğini değerlendirdi.