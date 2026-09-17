Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına odaklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon kadar artırılacağı yönündeki açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon tahminlerine göre dört farklı zam senaryosu gündeme geldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,70 ile yüzde 10,67, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,60 arasında değişen artışlar hesaplandı.

DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU

1. TCMB’nin yüzde 28’lik tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8,70 olarak hesaplanıyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 1,59 olurken, toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam yüzde 6,67 seviyesinde hesaplanıyor.

2. OVP tahmini

Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon yüzde 9,04’e ulaşıyor. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,91 olurken, toplam artış yaklaşık yüzde 7 olarak hesaplanıyor.

3. Piyasa beklentisi

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,61’e yükselmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 10,06 olarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2,86 olurken, toplam zam yüzde 8,01 seviyesine çıkıyor.

4. Ekonomik Görünüm Endeksi

Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi’ndeki yüzde 30,32’lik yıl sonu tahminine göre altı aylık enflasyon yüzde 10,67’ye ulaşıyor. Bu senaryoda memur ve memur emeklileri için toplam artış yüzde 8,60 olarak hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 23 bin 552 liralık SSK ve Bağ-Kur emekli taban aylığının aynı oranlarda artırılması varsayımına göre ortaya çıkan rakamlar şöyle:

Senaryo Zam oranı Olası en düşük aylık TCMB %8,70 25.601 TL OVP %9,04 25.681 TL Piyasa beklentisi %10,07 25.921 TL Ekonomik Görünüm Endeksi %10,67 26.065 TL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN HESAP

70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşı üzerinden yapılan hesaplamalarda ise:

Yüzde 6,67 zamla: 74.908 TL

Yüzde 7 zamla: 75.141 TL

Yüzde 8,01 zamla: 75.849 TL

Yüzde 8,60 zamla: 76.263 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI DA HESAPLANDI

Temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığının ise aynı senaryolara göre yaklaşık 33 bin 631 TL ile 34 bin 239 TL arasında olması bekleniyor.

Meslek bazındaki hesaplamalarda da öğretmen ve polis memurlarının maaşlarının 100 bin liraya, hemşirelerin 92 bin liraya, avukatların 111 bin liraya, şube müdürlerinin ise 116 bin liraya ulaşabileceği belirtiliyor. Uzman doktor ve profesör maaşlarında ise 200 bin liraya yakın tutarlar öngörülüyor.

EMEKLİLERE EK DESTEK GÜNDEMDE

Maaş artışlarının yanı sıra emeklilere yönelik alternatif destek modelleri de gündemde. AK Parti MKYK toplantısında Mehmet Şimşek’in ekonomi sunumunda, emeklilerin ekonomik koşullarına yönelik destek seçenekleri ile gıda ve kira enflasyonuna ilişkin çalışmalar ele alındı.

Hazırlanacak seçeneklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı öğrenildi. Desteklerin gelir seviyesine göre farklılaştırılması üzerinde durulurken, yardım tutarları, kapsamı ve uygulama takvimi henüz netleşmedi.

Kaynak: Dünya