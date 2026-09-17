Şirket, söz konusu kararın finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi veya herhangi bir temerrüt durumuyla bağlantılı olmadığını belirtti.

HEDEF PORTFÖY: LİKİDİTE PROBLEMİ BULUNMUYOR

Hedef Portföy, faaliyetlerinin devamlılığı ve fonların ödeme gücü açısından herhangi bir likidite sorunu bulunmadığını bildirdi.

Şirket açıklamasında, “Hedef Portföy’ün faaliyetlerinin devamlılığı ve fonlarının ödeme gücü açısından herhangi bir likidite problemi bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca Hedef Portföy’ün güçlü özkaynak ve finansal yapısıyla faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğü belirtildi.

TEFAS FONLARINDA İŞLEMLER DURDURULDU

SPK kararı kapsamında Hedef Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım işlemleri durduruldu.

SPK kararında belirtilen ve tasfiye edilmesi gereken fonlara ilişkin sürecin ise Kurul tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile ilgili fonların bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceği bildirildi.

Hedef Portföy, bu süreçte yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.

SPK İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Şirket, SPK ve ilgili kurumlarla tam iş birliği ve iletişim içerisinde hareket edildiğini açıkladı. Karara uyum kapsamında gerekli tüm adımların atıldığı belirtilirken, sermaye piyasalarının şeffaf, güvenilir ve istikrarlı işleyişine bağlılığın sürdürüleceği ifade edildi.

Hedef Portföy, sürece ilişkin gelişmelerin mevzuat çerçevesinde KAP ve şirketin resmi iletişim kanalları üzerinden yatırımcılarla paylaşılacağını duyurdu.