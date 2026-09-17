Şirket tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu siparişin savunma sanayii alanındaki ürünleri kapsadığı bildirildi.

Sipariş kapsamında yer alan ürünlerin teslimatlarının 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SDTTR HİSSELERİNDE SON DURUM

SDTTR hisseleri yazım sırasında yüzde 1,08 yükselişle 18,73 TL seviyesinden işlem görüyor. Hisse haftalık bazda ise yüzde 14,4 değer kaybetti.

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