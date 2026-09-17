Sağlık Bakanlığı’na 2017 yılından bu yana ambulans uçak hizmeti sağlayan Red Star Havacılık Hizmetleri A.Ş.’ye mahkeme kararıyla denetim kayyumu atandığı bildirildi
Airporthaber’in aktardığı bilgilere göre, şirketin mevcut yönetimi görevine devam ediyor. Denetim kayyumu ise verilen yetkinin kapsamına bağlı olarak şirket yönetiminin kritik kararlarını ve önemli mali işlemlerini inceleyebiliyor. Kayyum ayrıca belirli işlemlerin onaylanması sürecinde görev alabiliyor veya gerekli gördüğü durumlarda işlemlere karşı çıkabiliyor.
EN BÜYÜK HİSSEDAR KATAR MERKEZLİ ŞİRKET
1989 yılında kurulan Red Star Havacılık’ın en büyük hissedarı, yüzde 49 payla Katar merkezli Gulf Helicopters olarak belirtildi.
Şirket, 2022 yılında Hava Ambulans Şirketi Ödülü’ne layık görüldü. Red Star Havacılık’ın 2016-2022 döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ihalelerden her yıl pay aldığı belirtildi.
Geçmiş yıllarda basına yansıyan ihale tutarları
|Yıl
|İhale tutarı
|2016
|1 milyon 912 bin TL
|2017
|11 milyon 516 bin TL
|2018
|126 milyon 914 bin TL
|2019
|17 milyon 200 bin TL
|2021
|55 milyon 80 bin TL
|2022
|215 milyon 190 bin TL
İHALELER GEÇMİŞTE DE TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
2021 yılında dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şirketle ilgili ihale süreçleri nedeniyle bazı eleştirilerin hedefi olmuştu.
Bazı internet siteleri ve gazetelerde, Red Star Havacılık’ın yüzde 50 hissesinin Katarlı bir şirkete ait olduğu yönündeki iddialara yer verilmiş, şirketin Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı yüz milyonlarca liralık ödemeler tartışma konusu olmuştu.
Kaynak: Ekonomim