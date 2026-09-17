Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX), 17 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada pay geri alım programı başlatacağını duyurdu.

Şirket Yönetim Kurulu, ORZAX paylarının Borsa İstanbul'da oluşan fiyatını şirketin operasyonel performansı, finansal yapısı ve uzun vadeli büyüme potansiyeliyle birlikte değerlendirdi.

Yönetim Kurulu, sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla geri alım programı başlatılmasına oy birliğiyle karar verdi.

225 MİLYON TL FON AYRILDI

Program kapsamında geri alınabilecek azami pay sayısı 2 milyon 500 bin adet olarak belirlendi. Bu miktar şirketin 338,5 milyon TL'lik çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 0,74'üne karşılık geliyor.

Geri alınabilecek payların mevcut 52,5 milyon adet halka açık pay içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 4,76 olacak.

Şirket, geri alım işlemlerinde kullanılabilecek azami fon tutarını 225 milyon TL olarak belirledi. Fon, ilgili düzenlemelerdeki şartlar çerçevesinde şirket kaynaklarından karşılanacak.

PROGRAM 1 YIL SÜRECEK

ORZAX'ın geri alım programının azami süresi Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 1 yıl olacak.

Şirket, belirlenen 2,5 milyon adetlik pay ve 225 milyon TL'lik fon limitlerinin tamamının kullanılmasının zorunlu olmadığını, programın daha erken de sona erdirilebileceğini bildirdi.

Geri alımların zamanlaması ve miktarı; piyasa koşulları, pay likiditesi, şirketin nakit durumu ile yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek.

Program ve gerçekleştirilen işlemlerin özeti yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak.

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