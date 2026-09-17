17 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirket yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararlara yer verildi.

Şirket yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, hisse fiyatında son dönemde görülen düşüşlerin ve yatırımcılardan gelen taleplerin dikkate alındığı; mevcut borsa fiyatının şirketin gerçek performansını ve potansiyel değerini yansıtmadığı vurgulandı.

Yatırımcı hak ve menfaatlerini korumak adıyla başlatılan geri alım programının öne çıkan detayları şöyle:

• Ayran Azami Fon Tutarı: Şirketin mevcut nakit varlıklarından karşılanmak üzere 500.000.000 TL

• Azami Geri Alınacak Pay Adedi: 25.000.000 lot

• Program Süresi: Azami 3 yıl geçerli olacak.

İLK GENEL KURULDA PAY SAHİPLERİNİN BİLGİSİNE SUNULACAK

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili ilke kararları çerçevesinde yürütülecek olan işlem için şirket yöneticilerine yetki verildi.

Alınan geri alım kararı ve süreçteki gelişmeler KAP üzerinden açıklanmaya devam edecek ve gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına ve bilgisine sunulacak.

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