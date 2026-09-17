17 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin Genel Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı ile yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 17.09.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı doğrultusunda alınan kararlar şöyle sıralandı:

• Genel Müdür: 1 Nisan 2021 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini yürüten Oral Tugay Tuntaş ile tarafların karşılıklı anlaşması sonucu iş akdi sonlandırıldı.

• Yatırımcı İlişkileri Uzmanı: 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak görev yapan Mahmut Keper ile de karşılıklı mutabakatla yollar ayrıldı.

Açıklamada, boşalan kadrolara ilişkin gerekli atamaların ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde daha sonra belirlenecek bir tarihte gerçekleştirileceği ifade edildi.

HİSSEDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DERİNLEŞİYOR

Üst düzey ayrılık haberlerinin gündeme geldiği seansta, Borsa İstanbul'da işlem gören PAPIL paylarında saat 16:00 itibarıyla satıcılı seyir hakim oldu.

Teknik grafik ve borsa verilerine göre hissenin güncel durumu şu şekilde yansıdı:

• Son Fiyat: 10,65 TL

• Günlük Değişim: -0,49 TL (%4,40 düşüş)

• Günün Açılışı: 11,11 TL

• Gün İçi En Yüksek: 11,15 TL

• Gün İçi En Düşük: 10,56 TL

• İşlem Hacmi: 52,61 Milyon TL

Mayıs ayından bu yana dalgalı ve aşağı yönlü bir trend izleyen PAPIL hisseleri, son satışlarla birlikte gün içinde 10,56 TL seviyesine kadar gerileyerek kapanışa yakın 10,65 TL seviyesinde dengelendi.

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