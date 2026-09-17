Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü yükselişle tamamladı.

Gün boyunca hareketli bir seyrin izlendiği piyasada standart altının kilogram fiyatı:

• En Düşük Seviye: 6.725.000 TL

• En Yüksek Seviye: 6.824.300 TL

• Kapanış Fiyatı: 6.821.700 TL

KMKTP verilerine göre, altın piyasasındaki toplam işlem hacmi 4 milyar 446 milyon 272 bin 714,30 TL seviyesine ulaşırken, gerçekleşen toplam işlem miktarı 658,69 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Piyasada işlem gören tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 458 milyon 202 bin 950,14 TL seviyesinde gerçekleşti.

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşan finansal kuruluşlar ve yetkili müesseseler sırasıyla şu şekilde oluştu:

• Türkiye İş Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese

• BLZ Kıymetli Madenler

• QNB Bank

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