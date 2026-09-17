Yaşanan gelişmelerin ardından tasarruf sahiplerinin birikimlerinin durumu ve şirketlerin önündeki olası senaryolar gündeme geldi.

Katılımevim, Birevim ve Pusula Portföy gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Pusula Finans Holding’in Tera Grubu tarafından devralınacağı daha önce açıklanmıştı. Devir sürecine ilişkin görüşmelerin sürdüğü dönemde holding hakkında soruşturma ve tutuklama haberleri gündeme geldi.

PUSULA FİNANS HOLDİNG’DE NE OLDU?

Süreçte Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında da gelişmeler yaşandı. Yarız’ın telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris’ten tekneyle Yunanistan’a kaçtığı belirlenirken, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve malvarlığı ile hesaplarına tedbir konulduğu ortaya çıktı.

Pusula yapılanmasının önemli isimlerinden Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Destek Yatırım’ın sahibi Altunç Kumova hakkında da yurt dışına çıkış yasağı getirildiği öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Katılımevim hisselerinde Borsa İstanbul’da sert düşüş görüldü. Son olarak Tera Grubu Başkanı Emre Tezmen hakkında da yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ekonomist Kerim Rota ise Halk TV’de yaptığı değerlendirmede Katılımevim ve Birevim’in borsadaki düşüşten ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Rota, şirketlerin SPK ve BDDK gibi kurumların düzenleme ve denetimleri kapsamında bulunduğunu ifade etti.

KATILIMEVİM VE BİREVİM İÇİN YENİ GELİŞME

Pusula Finans Holding’e ilişkin gelişmelerin ardından Katılımevim ve Birevim’in geleceği açısından önemli bir adım geldi.

Kamu bankası Emlak Katılım, bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. üzerinden Katılımevim ve Birevim’in satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını açıkladı.

Emlak Katılım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu görüşmelerin bankanın büyüme stratejisi kapsamında başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, sürece ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

TASARRUF SAHİPLERİNİN PARASI NE OLACAK?

Satın alma görüşmelerinin başlaması, Katılımevim ve Birevim’de tasarruflarını değerlendiren kişilerin birikimlerinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

Ancak mevcut aşamada satın alma işleminin tamamlanıp tamamlanmayacağı ve işlemin mevcut tasarruf sahiplerinin sözleşmelerine nasıl yansıyacağı kesinleşmiş değil.

Bu nedenle tasarruf sahiplerinin birikimlerinin nasıl değerlendirileceği, sözleşmelerin akıbetinin ne olacağı ve olası devir işleminin müşterilere etkisinin, yapılacak resmi açıklamalar ve satın alma sürecinin sonuçlanmasıyla netleşmesi bekleniyor.

Emlak Katılım’ın görüşmelere başladığını duyurması, şirketlerin geleceği açısından yeni bir sürecin başladığını gösterirken, henüz tamamlanmış bir satın alma işlemi bulunmuyor.

Kaynak: HalkTV, YeniÇağ