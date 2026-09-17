Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulduğu Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini açıkladı. Kurul, gecelik borç verme faizini yüzde 40'ta, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 35,5'te sabit bırakmıştı.

Özette enflasyon görünümünde özellikle enerji fiyatlarının oluşturduğu risklere dikkat çekildi. TCMB, jeopolitik gelişmelerin enerji arzı, tedarik zincirleri ve taşıma maliyetlerinde yarattığı belirsizliklerin enerji fiyatlarının gelecekteki seyri açısından belirleyici olacağını ifade etti.

AKARYAKIT ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİ

TCMB'nin değerlendirmesine göre ağustos ayında enerji fiyatları yüzde 5,46 arttı. Bu yükselişte uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle artan akaryakıt fiyatları belirleyici olurken, motorin fiyatlarında rafineri marjlarındaki yükselişin etkileri de hissedildi.

Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,51'e geriledi. Enerji grubunun yıllık enflasyona katkısı ise bir önceki aya göre 0,40 puan yükseldi.

PETROL 103 DOLARA KADAR YÜKSELDİ

Enerji fiyatlarındaki hareketlilik eylül ayında da sürdü. Brent petrolün ağustos ayı ortalaması 91 dolar seviyesinde gerçekleşirken, eylül ayının ilk 10 gününde ortalama fiyat 103 dolara ulaştı.

TCMB, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji emtia fiyatlarında belirgin yükselişe neden olduğunu, doğal gaz fiyatlarının da artmaya devam ettiğini bildirdi.

EYLÜL ENFLASYONU İÇİN ENERJİ UYARISI

PPK özetinde eylül ayına ilişkin de önemli mesajlar verildi. TCMB, küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt ve tüp gaz üzerinden enerji grubu yıllık enflasyonunu yukarı çekmeye devam etmesini beklediğini belirtti.

Buna karşılık öncü verilerin hizmet enflasyonunda yavaşlamaya işaret ettiği, temel mal fiyatlarında ılımlı seyrin sürmesinin beklendiği ve özellikle sebze fiyatlarındaki gerilemeyle gıda enflasyonunun önemli ölçüde düşebileceği kaydedildi.

İÇ TALEPTE ZAYIFLAMA BELİRGİNLEŞTİ

TCMB, ikinci çeyrekte özel tüketim harcamalarındaki gerilemenin büyüdüğüne ve tüketimde belirgin bir yavaşlama yaşandığına dikkat çekti. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin de iç talepteki zayıf seyri teyit ettiği belirtildi.

Banka, talep koşullarındaki zayıflığın jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan arz şoklarına rağmen enflasyonun ana eğilimini sınırladığını değerlendirdi.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI KORUNDU

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini yineledi. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi.