Piyasalarda yaşanan sert düşüşlerden hisselerini korumak isteyen şirketler, pay geri alım programlarını artırdı. Enerya Enerji de yüklü alım kararını duyurdu.

17 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirket yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararlara detaylıca yer verildi.

2 MİLYAR TL BÜTÇE ÖZKAYNAKLARDAN KARŞILANACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak ve pay sahiplerini korumak amacıyla düğmeye basıldığı belirtildi.

Program kapsamında ayrılan yüksek tutarlı fonun şirketin mevcut özkaynaklarından karşılanacağı ve bu hamlenin Enerya Enerji’nin finansal durumu ile faaliyet sonuçlarına herhangi bir olumsuz etki yapmasının beklenmediği vurgulandı.

Yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı geri alım kararının öne çıkan detayları şöyle:

• Geri Alım İçin Ayrılan Azami Fon: 2.000.000.000 TL (2 Milyar TL)

• Geri Alınacak Azami Pay Adedi: 180.000.000 lot (180 Milyon TL nominal değer)

• Programın Azami Süresi: 1 Yıl

• İşlem Göreceği Pazar: Borsa İstanbul Yıldız Pazar

İLK GENEL KURULDA YATIRIMCILARIN BİLGİSİNE SUNULACAK

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili ilke kararları ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülecek olan geri alım programı kapsamındaki tüm işlemler KAP üzerinden duyurulacak.

Ayrıca alınan bu stratejik karar, gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.

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