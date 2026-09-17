Borsa İstanbul'da fon piyasasına yönelik gelişmelerin ardından Tera Grubu ile bağlantılı hisselerde satış baskısı 17 Eylül'de devam etti.

Saat 13.45 civarındaki verilere göre Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) yüzde 10, Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) yüzde 9,99 ve Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) yüzde 9,97 değer kaybederek taban seviyelerine geldi.

Aynı saatlerde Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY), Manas Enerji Yönetimi (MANAS), Gıpta Ofis (GIPTA) ve Prizma Pres Matbaacılık (PRZMA) hisselerinde de yüzde 10'a yaklaşan kayıplar görüldü.

TERA GRUBU HİSSELERİNDE SON DURUM

Hisse Fiyat Değişim TRHOL 3.645,00 TL -%10,00 TEHOL 38,74 TL -%9,99 TERA 181,50 TL -%9,97 PEKGY 9,48 TL -%9,97 MANAS 27,10 TL -%9,97 GIPTA 55,55 TL -%9,97 PRZMA 56,65 TL -%9,94

SPK'DAN TERA PORTFÖY DAHİL 7 ŞİRKETE KARAR

Piyasalardaki hareketliliğin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da 17 Eylül'de yeni tedbirlerini açıkladı.

SPK; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını alım ve satıma kapattı. Kurul ayrıca bu şirketlerin kurucusu olduğu toplam 130 fonun tasfiye edilmesine karar verdi.

PUSULA DEVİR SÜRECİ GÜNDEMDE

Hisselerdeki hareketlilik, Tera Grubu'nun Pusula Finans Holding'e ilişkin devir sürecinin ve fon piyasasındaki likidite sorunlarının gündemde olduğu bir döneme denk geldi.

Tera Yatırım Menkul Değerler tarafından daha önce KAP'a yapılan açıklamalarda Pusula Finans Holding ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerdeki payların bir kısmının Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmeler yürütüldüğü ve işlemin temel şartları konusunda mutabakata varıldığı bildirilmişti.

Ancak Tera'nın 15 Eylül tarihli son açıklamasında, söz konusu pay devrinin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı, payların mülkiyeti ile bunlara bağlı yönetsel hakların Tera Grubu şirketlerine geçmediği vurgulandı.

EMLAK KATILIM DA DEVREYE GİRDİ

Tera Grubu'nun Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerindeki payların devralınmasına yönelik süreci gündemdeki yerini korurken, 17 Eylül'de Katılımevim cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladı. Katılımevim de görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

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