Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bildiride, şirketin kâr payı dağıtımı sonrası oluşan yeni teorik fiyat paylaşıldı.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre BIGCH hissesinde uygulanan temettü düzeltmesi şu şekilde:

• Hisse Kodu: BIGCH

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,10 TL

• Teorik Fiyat: 4,65 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Nakit temettü hak kullanım tarihi itibarıyla BIGCH hisseleri, belirlenen 4,65 TL teorik fiyat baz alınarak seansa başlayacak.

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