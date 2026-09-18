SPK bülteninde yer alan karara göre kapsama alınan fonların tüm işlemleri Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkisinde yürütülecek.

Fonların portföy saklama görevleri iki banka arasında paylaştırıldı:

• Türkiye İş Bankası: Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye ait fonların saklayıcısı olacak.

• Ziraat Bankası: A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy yönetimindeki fonların tasfiye sürecini üstlenecek.

YATIRIMCI HESAPLARI MUTABAKATA TABİ TUTULACAK

Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 2 iş günü içinde MKK ve bankalar arasında katılma payı, rehin, haciz ve tedbir kayıtlarına ilişkin mutabakat sağlanacak.

Fonların repo, vadeli mevduat ve kredi borç-alacak mutabakatlarının ise en geç 10 iş günü içinde tamamlanması hedefleniyor. Varlıklar, Takasbank bünyesindeki hesaplarda muhafaza edilecek.

TASFİYE KAPSAMINDAKİ 131 FONUN DAĞILIMI

Sermaye Piyasası Kurulu listesinde yer alan 131 fonun portföy şirketlerine göre dağılımı şu şekilde:

• Pardus Portföy: 33 fon

• Hedef Portföy: 31 fon

• Atlas Portföy: 16 fon

• Bulls Portföy: 16 fon

• Pusula Portföy: 11 fon

• A1 Capital Portföy: 9 fon

• Tera Portföy: 6 fon

ÖDEMELER NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Fon portföyündeki varlıklar piyasa koşulları ve likidite imkanları gözetilerek nakde dönüştürülecek.

Elde edilen tutarlar, mutabakatı tamamlanmış yatırımcıların hesaplarına payları oranında aktarılacak. TEFAS üzerinden gerçekleştirilemeyen iade talimatlarından doğan borçlar ise nakit havuzundan öncelikli olarak tahsil edilecek.

Tasfiye işlemlerinin duyuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Sürecin bitiminde fon izahnameleri ticaret sicilinden terkin edilecek.

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