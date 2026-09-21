Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyir sürüyor. BIST 100 endeksi saat 16.36 itibarıyla yüzde 0,10'luk yükselişle 13.297,12 puana sıçradı. Endeksteki sert kayıpla birlikte gündemden düşmeyen Tera Grubu ile bağlantılı hisselerde de satışlar sürdü. TERA, TRHOL, TEHOL, PEKGY, MANAS, GIPTA ve PRZMA hisseleri taban fiyat seviyesinde işlem görüyor.

TABAN SERİSİ 4. İŞLEM GÜNÜNE TAŞINDI

Tera Grubu'nun ana hisseleri TERA, TEHOL ve TRHOL'de satış baskısı yeni haftada da devam etti. Hisseler, 16, 17 ve 18 Eylül'deki üç işlem gününü de taban fiyat seviyelerinde geçirirken, hafta sonunun ardından 21 Eylül Pazartesi günü de taban fiyatına geriledi. Böylece üç hissedeki taban serisi işlem günü bazında 4. güne taşındı.

Satışların başlangıcında Tera Portföy bünyesindeki bazı fonlarda katılma payı iade ödemelerine ilişkin temerrüt açıklamaları etkili oldu. 17 Eylül'de fonlara ilişkin tasfiye kararlarının gündeme gelmesiyle baskı derinleşirken, 18 Eylül'de Tera Grubu yöneticilerine yönelik adli soruşturma ve gözaltı haberleri hisselerdeki negatif seyri sürdürdü.

Yeni haftanın ilk işlem gününde de görünüm değişmedi. Saat 16.36 itibarıyla TERA yüzde 9,98 kayıpla 147,10 TL, TEHOL yüzde 9,98 kayıpla 31,40 TL ve TRHOL yüzde 9,98 kayıpla 2.955 TL'den taban fiyat seviyesinde işlem görüyor.

Saat 11.17 itibarıyla hisselerdeki görünüm şöyle;

Hisse Fiyat Günlük değişim TERA 147,10 TL %-9,98 TRHOL 2.955,00 TL %-9,98 TEHOL 31,40 TL %-9,98 PEKGY 7,69 TL %-9,95 MANAS 21,96 TL %-10,00 GIPTA 45,00 TL %-10,00 PRZMA 45,90 TL %-10,00

TERA YATIRIM'DA İKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. İşlemlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de teslim olduğu bildirilmişti. Gözaltı işlemlerinin kişilerin suçluluğunun kesinleştiği anlamına gelmediği, hukuki durumlarının soruşturma ve yargılama sürecinde netleşeceği belirtiliyor.

PARA VE MALVARLIĞI HAREKETLERİ DONDURULDU

Soruşturmanın mali boyutunda da yeni adımlar atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy, Bulls Yatırım, Bulls Portföy ve Ufuk Yatırım ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.

Aynı soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 kişinin gözaltına alındığı ve 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

TERA PORTFÖY'DE TEMERRÜT AÇIKLAMALARI GELMİŞTİ

Tera Grubu son günlerde fon tarafındaki gelişmelerle de gündemdeydi. Tera Portföy Yönetimi, bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğunu KAP'a bildirmiş, likidite yönetimi ve aracı kurumlarla mutabakat sürecinin devam ettiğini açıklamıştı.

Bazı serbest fonlarda ise katılma payı iade esasları değiştirilmiş ve ödeme süresi fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününe uzatılmıştı.

PUSULA DEVİR SÜRECİNDE DE GERİ ADIM GELDİ

Tera Grubu daha önce Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerini devralmak üzere taraflarla temel ticari ve finansal şartlarda mutabakata vardığını açıklamıştı. Ancak 18 Eylül'de yapılan KAP açıklamasında, Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu'na atanan Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin, atamaları Ticaret Sicili'nde tescil edilmeden önce yönetim kurulu üyeliklerinden ayrıldığı bildirildi.

Tera'nın önceki açıklamalarında Pusula'nın devralınmasına ilişkin sürecin ilgili düzenleyici kurumların izin ve onaylarına bağlı olduğu belirtilmişti.

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