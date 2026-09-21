Piyasalar 21 Eylül Pazartesi gününe yoğun bir gündemle başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki fonlar için daha önce 3 ay olarak belirlenen süreyi 6 aya çıkardı. SPK, değişikliğin fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak varlıkların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesine imkan sağlamak amacıyla yapıldığını bildirdi. Kurul ayrıca 6 aylık sürenin tasfiyenin mutlaka bu kadar süreceği anlamına gelmediğini, işlemlerin daha erken tamamlanabileceğini belirtti.

Yurt içinde sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturma da gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 4 şirket ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK'tan talep edildiği bildirildi.

Küresel tarafta ABD ile Çin arasındaki temaslar yakından izleniyor. İki ülkenin heyetleri ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya gelirken, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ay sonunda gerçekleştirmesi beklenen görüşme piyasaların odağında olacak.

Jeopolitik riskler de fiyatlamalar açısından önemini koruyor. İran'dan ABD'nin yeniden saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin açıklamalar gelirken, Hürmüz Boğazı'na yönelik gelişmeler enerji piyasaları açısından takip ediliyor.

Çin'de ise gösterge niteliğindeki 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Ülkede elektrik tüketiminin ağustosta 1 trilyon kilovatsaati aşması da ekonomik aktiviteye ilişkin izlenen veriler arasında yer aldı.

Avrupa'da siyasi gelişmeler öne çıkarken Almanya'daki eyalet seçimlerinden gelen sandık çıkış anketleri de takip ediliyor.

Yurt içinde bugün açıklanacak imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi piyasaların veri gündeminde öne çıkıyor. Ağustosta arındırılmamış reel kesim güven endeksi 102,8, mevsimsellikten arındırılmış endeks ise 102,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Eylül verileri bugün açıklanacak.

Piyasalarda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğindeki açıklamaları ile ABD-Çin hattından gelecek mesajlar takip edilecek.

Borsa İstanbul'da ise haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksinin hafif alıcılı açılış yapması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği duyurulardan 18 eylül 2026 tarihinde öne çıkanlar şöyle;

AKSEN – Samet Çetinel tarafından 640.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

ASELS – 56 milyon dolar yatırımla kurulan Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi’nin devreye alındığı açıklandı.

ATLAS – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle 6.000.000 adet pay için 50 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

BAHKM – Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım tutarının 307,1 milyon TL’den 40,6 milyon TL artışla 347,7 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

BAHKM – Kırıkkale Şubesi’ne ait yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım tutarının 354,1 milyon TL’den 143,6 milyon TL artışla 497,7 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

BEYAZ – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA- (tr), görünümünün durağan olarak teyit edildiği açıklandı.

BIGEN – Samet Çetinel tarafından 190.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

BKRGY – Gözde Hacıoğlu tarafından 750.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

BORLS – Halil İbrahim Ege tarafından 49.802.273 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

BRKO – Özgür Demir tarafından 148.650 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

BRLSM – Bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in Dünya Göz Ataköy Hastanesi mekanik ve elektrik tesisatı renovasyon ihalesini kazandığı, sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.

BSOKE & BTCIM – 30 Haziran tarihli finansal raporların KAP’a bildirilmesi için 2 Ekim’e kadar ek süre verilmesinin SPK tarafından uygun görüldüğü açıklandı.

CATES – Serhat Güven tarafından 197.210 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

CITAS – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 10.000.000 adet pay için 1 milyar TL fon ayrılmasına karar verildi.

CWENE – ABD’de planlanan 1 GW kapasiteli güneş paneli üretim tesisi yatırımına yönelik teşvik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir hukuk bürosu ile danışmanlık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DESA – Şirketin İstanbul Florentia The Village’da yeni şube açtığı açıklandı.

DUNYH – Samet Çetinel tarafından 100.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

EFOR – Efor Holding tarafından, 31 Aralık’a kadar şirket paylarında azami 2 milyar TL tutarında alım yapılmasının planlandığı açıklandı.

EMKEL – Halil İbrahim Ege tarafından 1.000.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

EUPWR & GESAN – EUPWR’nin %49, GESAN’ın dolaylı ortaklığı Euroes Teknoloji’nin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 1,1 milyar TL bedelli ihalede en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.

ERCB – Pay geri alım programının 21.446 adet payın 94,00 TL ağırlıklı ortalama maliyetle geri alınmasıyla sonlandırıldığı açıklandı.

ERCB – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 5.000.000 adet pay için 500 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

GEDIK – Pay geri alım programı kapsamında 3 yıl süreyle azami 100.000.000 adet pay için 700 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

GENIL – İlişkili tarafı Salutem Ecza Deposu’nun DMO 3 aylık ilaç alım ihalesinde uhdesinde kalan ürünlerin, şirket satışlarına 221 milyon TL katkı yapacağı açıklandı.

HLGYO, VKGYO & ZRGYO – İstanbul Kartal’da karma kullanımlı gayrimenkul projesi geliştirmek üzere eşit ortaklıkla adi ortaklık kurulduğu açıklandı.

INVEO – %100 bağlı ortaklığı İstanbul Kandilli Gayrimenkul Yatırım’ın sermaye artırımının tescil edildiği ve ödenmiş sermayesinin 2,09 milyar TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

ISMEN – 500 milyon TL tutarında 45 gün vadeli finansman bonosu ihraç edildi.

ISMEN – Futurance Kripto Varlık Alım Satım Platformu’nun pay devir işlemlerine ilişkin 71,8 milyon TL tutarında pay devir avansı ödenmesine karar verildiği açıklandı.

KBORU – DSİ tarafından gerçekleştirilen 408,9 milyon TL bedelli boru alım ihalesinde en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

KTLEV – Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın, Katılımevim ve Birevim’in satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.

MARMR – Samet Çetinel tarafından 1.000.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

MASFN – Pay geri alım programı kapsamında 6 aylık süreçte azami 12.000.000 adet pay için 600 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

MEGAP – 30 Haziran tarihli finansal raporların KAP’a bildirilmesi için 28 Eylül’e kadar ek süre verilmesinin SPK tarafından uygun görüldüğü açıklandı.

METRO, ATLAS, AVGYO & MTRYO – Şirketlerin, sermaye piyasası kurumlarına ilişkin yürütülen süreçte adı geçen firmalarla doğrudan veya dolaylı ortaklığının bulunmadığı açıklandı.

MGROS – 2026 yılı üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarının 5 Kasım’da KAP’ta yayımlanmasının planlandığı açıklandı.

MTRYO – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle 4.200.000 adet pay için 45 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

ODINE – Orange SA ile Orion Toptan Ses Yönetim Çözümü’nün Orange Wholesale bünyesinde uygulanmasına yönelik grup sözleşmesi imzalandı.

ONCSM – DMO tarafından gerçekleştirilen ven valfi ürün ihalesinin 27,6 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

ORCAY – Halil İbrahim Ege tarafından 3.000.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

ORGE – Pendik-Fevzi Çakmak Metro Projesi’nde 863 bin euro tutarında ilave sipariş alınırken, 44,6 milyon TL tutarında fiyat farkı alınacağı açıklandı. Projenin sözleşme büyüklüğü 10,8 milyon euro ve 178,4 milyon TL’ye revize edildi.

PATEK – Şirketin Pakistan’ın NRTC şirketi ile insansız hava araçlarına yönelik 3 yıl süreli satış, distribütörlük, yerel montaj ve üretim anlaşması imzaladığı açıklandı.

PEKGY – Tera Yatırım Holding tarafından gerçekleştirilecek zorunlu pay alım teklifi sürecinin ertelenmesi ve teklif fiyatının yeniden değerlendirilmesi talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

REEDR – Uygar Saral tarafından 19.000.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

RNPOL – Pay geri alım programı kapsamında 6 ay süreyle azami 50.000.000 adet pay için 200 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

SEKUR – Halil İbrahim Ege tarafından 300.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

SELEC – Samet Çetinel tarafından 150.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

SEYKM – HDFGS’nin girişim yatırımı portföyünde bulunan SEYKM’deki 6.000.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunulurken, yatırımın girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına karar verildi.

SMRTG – Halil İbrahim Ege tarafından 4.500.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

TERA – Dünya Kredi Derecelendirme tarafından şirketin kredi derecelendirme notlarının geçici olarak askıya alındığı açıklandı.

THYAO – Halil İbrahim Ege tarafından 140.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

TRILC – TURKFLEKS, CEPAREN ve KEMOTRON markalı ürünlerine ilişkin DMO Sağlık Market Alım İhalelerinin toplam 527,8 milyon TL bedelle şirket ve yetkili bayisi Tayfuntay Ecza Deposu uhdesinde kaldığı açıklandı.

USHOL – Şirketin bağlı ortaklığı Momentum Girişim Holding’in Rona Boya’nın %55’ini devralmasına ilişkin yasal devir ve tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

VRGYO – Şirket yönetiminin TMSF tarafından kayyım yetkileriyle devralındığı, mevcut yönetim kurulunun sona erdiği ve Cengiz Kadakaloğlu başkanlığında yeni yönetim kurulunun atandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

AKFYE – Şirket sermayesi bugün 1,19 milyar TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 5,98 milyar TL artışla 7,18 milyar TL’ye yükseltilecek. (Düzeltilmiş pay fiyatı:3,667)

HRKET – Şirket sermayesi bugün 115 milyon TL’den %1.300 oranında bedelsiz olarak 1,49 milyar TL artışla 1,61 milyar TL’ye yükseltilecek. (Düzeltilmiş pay fiyatı:6,286)

MEGMT – Şirket sermayesi bugün 265 milyon TL’den %860 oranında bedelsiz olarak 2,28 milyar TL artışla 2,54 milyar TL’ye yükseltilecek. (Düzeltilmiş pay fiyatı:3,604)

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat PETUN 0,2450 0,2083 2,27% 21.09.2026 10,81 10,57 GIPTA 0,0078 0,0066 0,02% 22.09.2026 MACKO 1,8000 1,5300 5,86% 22.09.2026 TAVHL 1,8050 1,5342 0,65% 22.09.2026 OFSYM 0,4208 0,3577 0,69% 23.09.2026 MOPAS 0,2747 0,2335 1,28% 25.09.2026

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 18 eylül 2026 tarihinde pay alım-satım işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı duyurulardan derlenenler şu şekilde;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 353.776 adet pay 40,14 – 41,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHSGY – Ebubekir Ekşi tarafından 13,71 TL fiyattan 3.646.973 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,20’ye yükseldi.

AKFGY – Pay geri alım programı kapsamında 200.000 adet pay 2,39 TL fiyattan geri alındı.

AKSA – Akkök Holding tarafından 10,70 – 11,17 TL fiyat aralığından 1.300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,25’e yükseldi.

AKSGY – Mehmet Emin Çiftçi tarafından 9,30 – 9,51 TL fiyat aralığından 582.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,99’a yükseldi.

ALFAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 32,66 TL fiyattan geri alındı.

ARMGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 480.000 adet pay 159,30 – 172,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 35,10 – 35,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATLAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 622.155 adet pay 5,12 – 6,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 15,43 – 16,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVHOL – Ramazan Burak Telli tarafından 31,00 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,32’ye yükseldi.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.828 adet pay 66,00 – 66,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 17,28 TL fiyattan geri alındı.

BURVA – Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Gümüş tarafından 547,00 – 600,00 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %56,37’ye yükseldi.

DMRGD – Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret tarafından 10,51 TL fiyattan 160.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,02’ye geriledi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 930.492 adet pay 15,30 – 15,67 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Pay geri alım programı kapsamında 8.901.797 adet pay 12,35 – 12,97 TL fiyat aralığından, ağırlıklı ortalama 12,84 TL fiyattan geri alındı.

EUYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 110.000 adet pay 3,85 TL fiyattan geri alındı.

FLAP – Gökhan Saygı tarafından 11,14 – 11,34 TL fiyat aralığından 112.009 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,56’ya yükseldi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 985.122 adet pay 5,02 – 5,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENIL – Şükrü Türkmen tarafından 9,01 – 9,10 TL fiyat aralığından 1.300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,55’e yükseldi.

GLRMK – Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım tarafından 124,00 – 135,00 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %47,04’e yükseldi.

GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.059 adet pay 266,00 – 270,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

LOGO – Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından 128,50 – 131,30 TL fiyat aralığından 78.700 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,16’ya yükseldi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 133.884 adet pay 136,50 – 141,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

LRSHO – İbrahim Yiğit Yurtseven tarafından 2,10 – 2,14 TL fiyat aralığından 750.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,12’ye yükseldi.

LYDYE – Batıliman Liman İşletmeleri’nin şirkete devrolmak suretiyle birleşmesi işleminden vazgeçildiği açıklandı.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.398.500 adet pay 27,24 – 29,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 36,20 – 37,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERIT – NTHOL tarafından 100.000 adet pay 14,46 – 14,70 TL fiyat aralığından alınırken, şirket sermayesindeki payı %71,04’e yükseldi.

METEN – Metin Güneş tarafından 15,47 – 17,80 TL fiyat aralığından 10.870.874 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %35,02’ye yükseldi.

MTRYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 486.291 adet pay 7,83 – 8,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Pay geri alım programı kapsamında 176.270 adet pay 37,70 – 38,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 690.000 adet pay 21,58 – 22,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORZAX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 155.000 adet pay 72,00 – 73,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 174.369 adet pay 6,10 – 6,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 29,74 TL fiyattan geri alındı.

PEKGY – Tera Portföy tarafından 339.461.492 adet alış ve 92.816.695 adet satış işlemi yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,66’ya yükseldi.

PSGYO – Fatih Erdoğan tarafından 2,11 TL fiyattan 25.600.000 adet pay alındığı açıklandı.

PSGYO – Mehmet Erdoğan tarafından 2,11 TL fiyattan 25.600.000 adet pay alındığı açıklandı.

PSGYO – Abdulkerim Fırat tarafından 2,11 TL fiyattan 6.923.873 adet pay alındığı açıklandı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.360.000 adet pay 1,86 – 2,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 8,10 – 8,21 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

YYAPI - Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (Saat: 09:30 – Olağan)

YESIL - Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (Saat: 11:00 – Olağan)

(İNFO YATIRIM)