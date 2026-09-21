Borsa İstanbul'da 21 Eylül 2026 Pazartesi günü üç şirketin bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle pay fiyatlarında düzeltme yapıldı. AKFYE, HRKET ve MEGMT hisselerinde bedelsiz pay alma hakkı kullanımının başlamasıyla teorik fiyatlar sırasıyla 3,667 TL, 6,286 TL ve 3,604 TL olarak hesaplandı.

AKFYE'DE YÜZDE 500 BEDELSİZ SONRASI FİYAT DÜZELTMESİ

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 1 milyar 196 milyon 962 bin 446 TL olan çıkarılmış sermayesi, yüzde 500 bedelsiz sermaye artırımıyla 7 milyar 181 milyon 774 bin 676 TL'ye çıkarılıyor.

Artırım kapsamında 5 milyar 984 milyon 812 bin 230 TL nominal tutarlı pay ihraç edilecek ve tutarın tamamı emisyon primlerinden karşılanacak.

AKFYE hissesi son işlem gününü 22 TL seviyesinden tamamlamıştı. Yüzde 500 bedelsiz sermaye artırımı sonrası teorik fiyat 3,667 TL olarak hesaplandı.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 21 Eylül, kayıt tarihi 22 Eylül ve ödeme tarihi 23 Eylül 2026 olarak açıklandı.

HRKET'TE YÜZDE 1.300 BEDELSİZ: 88 TL'DEN 6,286 TL'YE DÜZELTME

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği'nin 115 milyon 200 bin TL olan çıkarılmış sermayesi yüzde 1.300 oranındaki bedelsiz sermaye artırımıyla 1 milyar 612 milyon 800 bin TL'ye çıkarılıyor.

Toplam 1 milyar 497 milyon 600 bin TL nominal tutarlı yeni pay ihraç edilecek. Artırımın 377 milyon 434 bin 914,89 TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından, 1 milyar 120 milyon 165 bin 85,11 TL'si ise emisyon primlerinden karşılanacak.

HRKET'in son kapanış fiyatı 88 TL olurken, sermaye artırımı sonrasında teorik fiyat 6,286 TL olarak hesaplandı.

MEGMT'DE YÜZDE 860 BEDELSİZ SONRASI YENİ TEORİK FİYAT

Mega Metal'in 265 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 860 bedelsiz sermaye artırımıyla 2 milyar 544 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 17 Eylül'de tescil edildi.

Artırım kapsamında toplam 2 milyar 279 milyon TL nominal tutarlı pay ihraç edilecek. Bunun 1 milyar 46 milyon 789 bin 257 TL'si emisyon primlerinden, 1 milyar 232 milyon 210 bin 743 TL'si ise geçmiş yıl karlarından karşılanacak.

MEGMT hissesi son işlem gününü 34,60 TL seviyesinden tamamlamıştı. Yüzde 860 bedelsiz sonrası teorik fiyat 3,604 TL olarak hesaplandı.