Borsa İstanbul'da son dönemde sert fiyat hareketlerinin görüldüğü hisselere yönelik tedbir kararları sürüyor.

Haftalık tedbir bilançosuna göre CITAS, CATES, SELEC, AHSGY ve KZGYO hisselerinde kredili işlem ve açığa satış yasağı bulunuyor.

3 HİSSEDE TEDBİR 14 EKİM'DE SONA ERECEK

CITAS, CATES ve SELEC paylarında kredili işlem ve açığa satış yasağı 15 Eylül'de başladı.

Söz konusu tedbirler 14 Ekim 2026 tarihli seans sonuna kadar uygulanacak.

Bu kapsamda yatırımcılar belirtilen süre boyunca bu üç hissede kredili işlem yapamayacak ve açığa satış gerçekleştiremeyecek.

AHSGY VE KZGYO İÇİN TARİH 15 EKİM

AHSGY ve KZGYO hisselerinde ise tedbirler 16 Eylül'de başladı.

Her iki hissede de kredili işlem ve açığa satış yasağı 15 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

Hisse Kredili işlem yasağı Açığa satış yasağı CITAS 15 Eylül - 14 Ekim 15 Eylül - 14 Ekim CATES 15 Eylül - 14 Ekim 15 Eylül - 14 Ekim SELEC 15 Eylül - 14 Ekim 15 Eylül - 14 Ekim AHSGY 16 Eylül - 15 Ekim 16 Eylül - 15 Ekim KZGYO 16 Eylül - 15 Ekim 16 Eylül - 15 Ekim

KREDİLİ İŞLEM YASAĞI NE DEMEK?

Kredili işlem yasağı uygulanan hisselerde yatırımcılar aracı kurumdan kredi kullanarak ilgili payda işlem yapamıyor.

Açığa satış yasağında ise yatırımcının elinde bulunmayan payların ödünç alınarak satılması engelleniyor. Tedbir süresinin sona ermesiyle birlikte, yeni bir karar alınmaması halinde söz konusu kısıtlamalar kalkıyor.