Borsa İstanbul'da 14-18 Eylül haftası şirket haberleri açısından yoğun geçti. KAP üzerinden milyarlarca liralık projeler, yeni sözleşmeler, sermaye artırımı kararları, satın alma görüşmeleri ve yatırım açıklamaları peş peşe duyuruldu. ASELSAN, EKGYO, KORDS, KTLEV, CWENE ve HRKET gibi çok sayıda şirketin bildirimi yatırımcıların gündemine girdi.

ASELSAN'DAN 56 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

ASELSAN (ASELS), toplam yatırım tutarı 56 milyon dolar olan Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi'ni devreye aldı.

17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip tesiste robotik ve otomasyon altyapısının güçlendirilmesiyle üretim ve teslimat kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

HAREKET PROJE 5,3 MİLYON DOLARLIK İKİ SÖZLEŞME İMZALADI

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği (HRKET), Birleşik Arap Emirlikleri'nde yürütülen iki proje kapsamında toplam 5,3 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

Sözleşmelerin 3,1 milyon dolarlık bölümü Hail & Ghasha doğal gaz projesini, 2,2 milyon dolarlık bölümü ise Umm Shaif offshore petrol sahası projesini kapsıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 392,8 MİLYON PAY İÇİN BAŞVURU

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sahip olduğu 392 milyon 811 bin 227 adet BJKAS payının Borsa'da satışına ilişkin Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması için SPK'ya başvuruldu.

BİM'DEN BANKA AÇIKLAMASI

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), Dost Katılım Bankası'nın kuruluş işlemlerinin tescil edildiğini KAP'a bildirdi.

AKÇANSA'DA ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ

Heidelberg Materials'ın Akçansa'daki payını yüzde 79,44'e çıkararak yönetim kontrolünü elde etmesinin ardından doğan zorunlu pay alım teklifine SPK onayı verildi.

Teklif fiyatının 260,25 TL ile 5,627434 doların TL karşılığından yüksek olan tutar üzerinden belirleneceği açıklandı.

ALVES KABLO'YA KAYYIM ATANDI

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret (ALVES), Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Eylül tarihli kararıyla şirkete yönetim kayyımı atanmasına karar verildiğini açıkladı.

SAFKAR EGE 258,8 MİLYON TL'LİK İHALEYİ ALDI

Safkar Ege (SAFKR), TÜRASAŞ tarafından açılan elektrikli banliyö projesi kapsamında HVAC sistemi temini ihalesinde en iyi teklifin şirket tarafından verildiğini ve ihale kararının kesinleştiğini duyurdu.

İhale bedeli 258,8 milyon TL olarak açıklandı.

KORDSA'DAN YÜZDE 100 BEDELLİ KARARI

Kordsa (KORDS), çıkarılmış sermayesinin yüzde 100 oranında bedelli artırılması yönünde karar aldı. Böylece şirket sermayesinin yaklaşık 3,7 milyar TL'den 7,4 milyar TL seviyesine çıkarılması planlanıyor.

EMLAK KONUT'TA 15,1 MİLYAR TL'LİK PROJE

Emlak Konut GYO'nun (EKGYO) İstanbul Ümraniye Tepeüstü projesinde arsa satışı karşılığı toplam satış geliri 15,1 milyar TL olarak açıklandı.

ARMADA GIDA 110 MİLYON DOLARLIK KREDİYİ KULLANMAYA BAŞLADI

Armada Gıda (ARMGD), Mersin ve Kazakistan'daki yatırımlarının finansmanı kapsamında sağlanan toplam 110 milyon dolarlık uzun vadeli kredinin ilk kullanımının gerçekleştirildiğini açıkladı.

ODİNE, ORANGE İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Odine Solutions (ODINE), Fransız telekom şirketi Orange ile grup sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında Orange Wholesale bünyesinde Odine'ın ses yönetimi çözümünün kullanılması planlanıyor.

CW ENERJİ'DEN ABD YATIRIMI İÇİN YENİ ADIM

CW Enerji (CWENE), ABD'de kurulması planlanan 1 GW kapasiteli güneş paneli fabrikası için teşvik danışmanlığı sözleşmesi imzaladı. Şirket, yararlanılabilecek toplam teşvik büyüklüğünün 250-300 milyon dolar aralığında olabileceğini açıkladı.

GÜBRETAŞ LİMANIN İŞLETME HAKKINI DEVRETTİ

Gübretaş (GUBRF), İskenderun'daki Gübretaş Limanı'nın mülkiyetini korurken, işletme hakkını 35 yıllığına Alport'a devretti.

KATILIMEVİM İÇİN EMLAK KATILIM DEVREYE GİRDİ

Katılımevim (KTLEV), Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın Katılımevim ve Birevim'in satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını açıkladı.