Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde 5 hissede uygulanan tedbirlerin süresi sona erecek. Kredili işlem yasağı bulunan payların bir bölümünde brüt takas uygulaması da kalkarken, söz konusu hisseler 21 Eylül Pazartesi günü tedbirler olmadan işlem görmeye başlayacak.

YARIN TEDBİRİ SONA ERECEK 5 HİSSE

Hisse Sona erecek tedbir ISVEA Kredili işlem yasağı, brüt takas KGYO Kredili işlem yasağı KARCL Kredili işlem yasağı, brüt takas BJKAS Kredili işlem yasağı CEMZY Kredili işlem yasağı

ISVEA ve KARCL'de hem kredili işlem yasağı hem de brüt takas uygulaması sona erecek. KGYO, BJKAS ve CEMZY'de ise kredili işlem yasağının süresi tamamlanacak.

KARCL paylarında brüt takas tedbiri 20 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında uygulanırken, mevcut açığa satış ve kredili işlem yasağı da aynı süre boyunca devam etmişti.

BU HAFTA 2 HİSSEDE DAHA TEDBİR SONA ERECEK

Haftanın ilerleyen günlerinde 2 hissede daha tedbir süresi tamamlanacak. Yayla Enerji (YAYLA) ve Temapol Polimer (TMPOL) paylarında uygulanan kredili işlem yasağı 25 Eylül Cuma günü sona erecek.

Böylece 21 Eylül'de tedbirleri kalkacak 5 hissenin ardından, hafta içinde tedbir süresi sona erecek hisse sayısı toplam 7'ye ulaşacak.

TEDBİRLERİN KALKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

VBTS kapsamında uygulanan tedbirler, hisselerde oluşabilecek aşırı fiyat hareketleri ve işlem risklerini sınırlamak amacıyla devreye alınıyor. Tedbir süresinin tamamlanmasıyla ilgili hisseler, söz konusu kısıtlamalar olmadan işlem görmeye başlayacak.

Ancak tedbirlerin sona ermesi, hisselerin fiyat yönüne ilişkin bir gösterge olarak değerlendirilmemeli. Yeni haftada özellikle işlem hacmi ve yatırımcı ilgisindeki değişim takip edilecek.