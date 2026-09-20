Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

2024'TEN BUGÜNE TÜM HAREKETLER İSTENİYOR

Başsavcılığın talebi kapsamında söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi istendi.

İncelemenin ardından elde edilecek bilgi ve belgelerin ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edildi.

KRİPTO VE YURT DIŞI TRANSFERLER MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında özellikle yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği kripto varlık ve para transferleri ile banka ve diğer finansal hesaplarındaki hareketlerin incelenmesi öngörülüyor.

MASAK tarafından hazırlanacak inceleme ve raporların soruşturmanın finansal boyutuna ilişkin değerlendirmelerde kullanılacağı belirtildi.