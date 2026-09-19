Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile Para Piyasası Fonları kategorisinde gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 5,27 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde görüldü.

BES fonlarında da Para Piyasası kategorisi yüzde 0,69 yükselişle haftayı pozitif tamamlayan kategori olurken, Hisse Senedi kategorisi yüzde 4,52 düşüşle en fazla değer kaybeden kategori oldu.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN FONLARI

Yatırım fonları arasında haftanın en fazla kazandıranı Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Fon, haftalık bazda yüzde 6,26 yükseldi.

BES tarafında ise Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,83 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu oldu.

EN FAZLA KAYBETTİREN FONLAR

Haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonu ise Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Fonun haftalık kaybı yüzde 84,13 olarak gerçekleşti.

Emeklilik fonlarında ise Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 12,81 düşüşle haftanın en fazla kaybettiren BES fonu oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.